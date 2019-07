Deux coups sûrs opportuns de Garcia aident les Rays à battre les Red Sox 6-5

BOSTON — À bien y penser, Kevin Cash n’aurait pas remplacé Charlie Morton, le meneur pour la moyenne de points mérités dans la Ligue américaine, avec une avance d’un point et deux retraits en cinquième manche.

«Il mérite ce genre d’opportunités, et j’aurais dû la lui donner», a admis le gérant des Rays de Tampa Bay après avoir vu son équipe perdre l’avance avant de venir de l’arrière pour vaincre les Red Sox de Boston mardi soir.

«Je suis chanceux que les gars aient pris le relais», a ajouté Cash.

Avísail García a frappé un circuit avant de donner les devants aux siens avec un double en sixième manche, mardi soir, et les Rays ont ensuite tenu bon pour l’emporter 6-5.

Travis d’Arnaud et Garcia ont claqué des longues balles qui ont permis aux Rays de prendre une avance de 4-3 en cinquième manche et chasser du match le lanceur partant David Price. Mais lorsque Cash s’est présenté au monticule alors qu’il y avait un coureur sur les sentiers, Morton a tenté de persuader son gérant de le laisser au monticule.

Andrew Benintendi a alors propulsé le lancer suivant du releveur Adam Kolarek au-dessus du Monstre vert, permettant aux Red Sox de reprendre une avance de 5-4.

«Je veux seulement lancer, a déclaré Morton, qui avait effectué 85 tirs. Je suis sûr que c’est une décision difficile pour lui.»

Mais Garcia a renversé la vapeur en sixième manche avec un double bon pour deux points, et Koralek (4-3) a suivi avec une sixième manche parfaite.

Les Red Sox ont rempli les coussins en huitième manche avant que Emilio Pagan, le septième lanceur des Rays dans le match, ne mette fin à la menace en forçant Rafael Devers à cogner un faible ballon au champ gauche. Il a été victime de deux coups sûrs en neuvième mais il a mis fin au match en retirant Christian Vazquez sur un ballon au champ gauche, pour son huitième sauvetage de la saison.

Josh Taylor (0-1) a accordé un simple au seul frappeur auquel il a fait face, tout juste avant le double décisif de Garcia contre Colten Brewer.

Dans la défaite, Mitch Moreland a frappé un double bon pour deux points en première et Benintendi a ajouté un simple productif. Devers a cogné trois coups sûrs pour les Red Sox, qui sont au coeur d’une séquence de 14 matchs de suite contre les Yankees de New York et les Rays, les deux clubs qui les devancent dans la section Est de la Ligue américaine.

Les Red Sox ont gagné cinq des six premières parties de cette séquence pour passer devant les Rays, mais ont perdu la dernière rencontre de leur série contre les Yankees dimanche. Les voilà qu’ils accusent un retard sur les Rays et les Athletics d’Oakland dans la course pour le deuxième rang réservé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Jimmy Golen, The Associated Press