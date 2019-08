BOSTON — Kevin Kiermaier a frappé un circuit sur le premier tir effectué dans sa direction à son retour au jeu, Austin Meadows a ajouté une claque de trois points et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Red Sox de Boston 8-5, mercredi.

Les Rays ont vite pris les commandes du match, se forgeant une avance de 5-0 aux dépens de Rick Porcello (9-8).

Willy Adames a aussi frappé un circuit pour les Rays, qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Kiermaier, qui a été sur la touche pendant 10 jours en raison d’une entorse au pouce de la main gauche, a aussi cogné un triple d’un point et a croisé le marbre lors d’une poussée en septième qui a permis aux Rays de creuser l’écart à 8-2.

Michael Chavis a claqué un circuit et les Red Sox ont inscrit trois points en fin de septième, avant de voir Colin Poche retirer Andrew Benintendi sur des prises avec des coureurs aux extrémités du losange pour étouffer la menace.

J.D. Martinez a frappé trois coups sûrs, dont son 23e circuit de la saison.

Porcello a accordé six points sur neuf coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.

Ryan Yarbrough (10-3) a remplacé l’ouvreur Andrew Kittredge en troisième et a oeuvré pendant quatre manches et un tiers. Il a été crédité de la victoire même s’il a accordé quatre points et six coups sûrs.

Jimmy Golen, The Associated Press