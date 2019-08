Les Pirates désignent pour assignation le joueur d’avant-champ Jung Ho Kang

PITTSBURGH — Les jours de Jung Ho Kang avec les Pirates de Pittsburgh, et peut-être même dans les Majeures, sont comptés.

Les Pirates ont désigné pour assignation le joueur d’avant-champ sud-coréen, vendredi. Kang a maintenu une moyenne au bâton de ,169 avec 10 circuits et 24 points produits en 65 parties cette saison.

Âgé de 32 ans, Kang avait signé un contrat avec les Pirates en janvier 2015, devenant le premier joueur de position de l’histoire à passer de l’Organisation de baseball coréenne au Baseball majeur. Il a connu du succès à sa première campagne, terminant troisième au chapitre des votes pour le titre de recrue de l’année.

Kang a claqué 21 longues balles en 2016 avant que sa carrière prenne un autre tournant. Il a été arrêté à Séoul en décembre 2016 parce qu’il a conduit son véhicule sous l’influence de l’alcool.

Kang a reçu une suspension de deux ans et il a passé la totalité de la saison de 2017 sur la liste de restriction après avoir été incapable d’obtenir un visa de travail pour les États-Unis. Il n’a par la suite disputé que trois matchs, à la fin de la saison 2018. Les Pirates ont coupé les ponts avec Kang en septembre avant de le ramener avec l’équipe sous les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de 3 millions $ US.

Les Pirates ont rappelé le joueur d’arrêt-court Erik Gonzalez du niveau AAA. Gonzalez s’était fracturé la clavicule en entrant en collision avec son coéquipier Straling Marte, en avril.

Will Graves, The Associated Press