Torres cogne un grand chelem et les Yankees en font assez contre les Red Sox

NEW YORK — Gleyber Torres a frappé un grand chelem en première manche, James Paxton a connu un bon départ et les Yankees de New York ont défait les Red Sox de Boston 4-2, vendredi soir.

Les Red Sox ont encaissé un cinquième revers de suite pour une première fois depuis 2015 et ils ont glissé à 11 matchs et demi des Yankees et du premier rang de la section Est de l’Américaine.

J.D. Martinez a claqué une longue balle de deux points pour les Red Sox, lors d’une autre première manche difficile de Paxton, mais Torres a réussi son grand chelem dès la demi-manche suivante, aux dépens d’Eduardo Rodriguez (13-5). Paxton (6-6) a retiré trois frappeurs au bâton en deuxième et il a finalement alloué deux points et deux coups sûrs en six manches au monticule.

Les Yankees montrent un dossier de 23-21 lorsque leurs adversaires marquent en premier. La formation new-yorkaise est la seule des Majeures à avoir un dossier positif dans une pareille situation.

Les releveurs Tommy Kahnle et Zack Britton ont lancé pendant une manche chacun et ils n’ont donné aucun point. Le stoppeur des Yankees Aroldis Chapman a été parfait en neuvième manche et il a récolté un 28e sauvetage cette saison.

Les Red Sox avaient inscrit six points ou plus lors de sept affrontements consécutifs contre les Yankees, une première lors de cette rivalité vieille de 117 ans. Les Bostonnais ont amorcé la journée au premier rang du Baseball majeur au chapitre des points marqués (640) et de la moyenne au bâton (,277).

La première manche s’est encore avérée ardue pour Paxton. Après avoir retiré sur des prises Mookie Betts et Rafael Devers, il a donné un but sur balles à Xander Bogaerts et le 24e coup de quatre buts de Martinez. Paxton a accordé 11 circuits en 19 premières manches cette saison et il montre une moyenne de points mérités de 11,37.

À son tour au bâton, Torres a répliqué en expédiant une balle rapide dans les gradins de gauche. Cette claque est survenue après un simple à DJ LeMahieu et des passes gratuites à Aaron Judge et Edwin Encarnación.

Rodriguez s’est lui aussi ressaisi et il a lancé pendant six manches et deux tiers. Il a alloué quatre points, cinq coups sûrs et six buts sur balles, un sommet en carrière.

Jake Seiner, The Associated Press