Evenepoel remporte la Classique San Sebastian; abandon pour Alaphilippe

SAN SEBASTIAN, Espagne — Remco Evenepoel a remporté la Classique cycliste San Sebastian dans le nord de l’Espagne samedi, lui permettant d’enregistrer sa première victoire en carrière sur le principal circuit professionnel.

Le Belge âgé de 19 ans, qui évolue pour l’équipe Deceuninck-Quick Step, a lancé une échappée lors de la dernière ascension de cette classique d’un jour, et il n’a plus jamais regardé derrière lui par la suite. Il a donc franchi le fil d’arrivée avec plus de 30 secondes d’avance sur ses principaux poursuivants.

Evenepoel a complété la course de 227 km — le point de départ et celui d’arrivée étaient situés à San Sebastian, sur la côte basque — en cinq heures et 44 minutes. Le champion olympique en titre, Greg Van Avermaet, a fini deuxième.

Le vainqueur du récent Tour de France, Egan Bernal, a été largué du peloton principal au milieu de l’épreuve.

Julian Alaphilippe, qui a remporté la Classique San Sebastian en 2018, a abandonné avec environ 150 km à parcourir.

The Associated Press