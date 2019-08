Eugenie Bouchard apprécie le travail de son nouvel entraîneur Jorge Todero

TORONTO — Étant une des trois Canadiennes au tableau principal de la Coupe Rogers, on pourra s’attendre à ce qu’Eugenie Bouchard soit une personne-ressource pour les joueuses de la WTA lorsqu’il est question de recommandations.

Son partenariat avec l’entraîneur Jorge Todero fait en sorte qu’elle est toutefois trop occupée pour interagir avec ses pairs et encore moins de leur donner des conseils sur les endroits intéressants à Toronto.

«Personne ne m’a demandé quoi faire dans la ville, a déclaré Bouchard, samedi, au Centre Aviva. J’étais trop occupée à m’entraîner alors je n’ai pas eu l’occasion de jaser.»

Bouchard et Todero ont été mis en contact en juillet par Sylvain Bruneau, le capitaine et entraîneur de longue date du Canada à la Coupe Fed. Bouchard n’avait pas d’entraîneur depuis des mois, après qu’elle et Michael Joyce eurent mis fin à leur association, en avril.

Le duo ne travaillait ensemble que depuis octobre, mais il avait suscité des disputes, incluant cette fois quand Joyce a critiqué l’attitude de Bouchard, le 2 janvier, à la Classique ASB en Nouvelle-Zélande.

«Ça fait quelques semaines et j’aime vraiment Todero, a dit Bouchard. Ça va bien. Nous tentons de changer quelques aspects de mon jeu alors c’est un processus, mais je crois que c’est le bon processus.»

Bouchard apprécie l’approche «vieille école» de Todero alors qu’elle essaie de grimper les échelons du classement mondial de la WTA. Elle a atteint le cinquième rang en 2014, mais elle occupe actuellement la 114e place après n’avoir remporté que deux matchs sur le circuit de la WTA cette année.

«Je ne veux pas trop parler d’aspects spécifiques dans mon entraînement. Seulement quelques aspects techniques dans mes coups, a affirmé Bouchard, qui a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal. Je veux corriger mon positionnement sur le terrain et garder ma tête dans le match.»

Sa première opposante ne lui sera pas inconnue: l’Ontarienne Bianca Andreescu.

Même si elles ne se sont affrontées qu’une seule fois — une victoire de 6-2, 6-0 d’Andreescu en quarts de finale du tournoi de Newport Beach — elles se sont entraînées à plusieurs reprises en tant que coéquipières de l’équipe canadienne à la Coupe Fed.

«Eugenie frappe la balle solidement et elle aime le faire tôt dans l’échange. Elle possède un très bon service et elle aime prendre le contrôle dès le début du point, a observé Andreescu. Ça peut être difficile pour plusieurs joueuses, mais j’ai joué contre elle à Newport Beach et je crois vraiment que j’ai fait un bon travail pour utiliser les bonnes tactiques.»

La Lavalloise de 16 ans Leylah Annie Fernandez, qui a remporté le volet junior féminin du tournoi de Roland-Garros, plus tôt cette année, est la troisième Canadienne dans le tableau principal de la Coupe Rogers. Au premier tour, elle croisera le fer avec une qualifiée.

John Chidley-Hill, La Presse canadienne