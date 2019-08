Les Mets battent les Marlins 6-2 pour gagner le premier match d’un double

NEW YORK — Jeff McNeil a accueilli Robert Dugger dans les Majeures avec un circuit lors de son premier lancer, Jacob deGrom a aidé sa cause grâce à un simple de deux points et les Mets de New York ont battu les Marlins de Miami 6-2, lundi.

Amed Rosario a brisé une égalité de 1-1 en troisième manche grâce à un circuit contre Dugger (0-1). En plus de son travail au bâton, deGrom (7-7) a alloué deux points et cinq coups sûrs en sept manches au monticule. Les Mets ont gagné le premier match de ce programme double et 10 de leurs 11 derniers.

Isan Diaz a lui aussi frappé une longue balle mémorable, mais pour les Marlins. Il a réussi son premier coup de quatre buts en carrière pendant la sixième manche, aux dépens de deGrom.

The Associated Press