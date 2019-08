L’Impact confirme l’embauche de Bojan Krkic et le retour de Ballou Tabla

MONTRÉAL — Après des semaines de rumeurs incessantes, l’Impact de Montréal a finalement annoncé mercredi avoir conclu une entente d’une saison et demie avec le milieu de terrain offensif espagnol Bojan Krkic, assortie d’options pour les saisons 2021 et 2022.

Son acquisition sera toutefois confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical. Le onze montréalais en a profité pour indiquer que la nouvelle acquisition du club sera présentée aux partisans à la mi-temps du match aller de la demi-finale du Championnat canadien, en soirée.

L’Impact n’avait toutefois pas terminé ses emplettes, puisqu’il a annoncé quelques minutes plus tard le retour de l’attaquant québécois d’origine ivoirienne Ballou Tabla.

Krkic, qui est âgé de 28 ans, a évolué avec le club anglais Stoke City entre 2014 et 2018, récoltant 14 buts et deux passes décisives en 53 matchs en Premier League.

«Bojan est un joueur très talentueux qui, à 28 ans, a choisi l’Impact et Montréal pour poursuivre sa carrière, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, par voie de communiqué. Ses capacités offensives pour faire jouer les autres ou pour marquer seront d’une aide précieuse pour la fin de la saison. Je lui souhaite la bienvenue avec notre club.»

Après avoir été formé et battu plusieurs records au sein de ‘La Masia’, la prestigieuse académie du FC Barcelone, de 1996 à 2006, Krkic est devenu le 16 septembre 2007, à l’âge de 17 ans et 19 jours, le plus jeune joueur dans l’histoire du club catalan à jouer un match en ‘Liga’ espagnole, surpassant le record de Lionel Messi.

Trois jours plus tard, il devenait le plus jeune joueur dans l’histoire du club à jouer un match de Ligue des champions de l’UEFA. Puis, le 20 octobre 2007, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone à marquer un but dans un match de ligue. Il a conclu son passage au sein du FC Barcelone avec 41 buts et 19 passes décisives en 163 matchs, toutes compétitions confondues.

Krkic a également effectué des séjours avec l’A.S. Roma, l’Ajax d’Armsterdam, le FSV Mayence 05 et le Deportivo Alaves au fil de sa carrière.

Tabla de retour avec l’Impact

D’autre part, le FC Barcelone B a annoncé sur son compte Twitter officiel qu’il cédait Ballou Tabla à l’Impact jusqu’au 31 décembre. Il s’agira d’un deuxième séjour de l’attaquant québécois d’origine ivoirienne avec le onze montréalais.

Tabla était passé de l’Impact au FC Barcelone en janvier 2018.

Tabla, qui est né en Côte d’Ivoire, mais qui a grandi à Montréal, a joint l’Académie de l’Impact en août 2016. Il a par la suite joué pour le FC Montréal, en 2016, et l’Impact, en 2017.

À l’âge de 17 ans est 338 jours, Tabla est devenu le plus jeune joueur de l’Impact à disputer un match dans la MLS, le 4 mars 2017. Il a joué 21 parties, dont 11 départs, avec l’Impact, récoltant deux buts et deux passes décisives en 1146 minutes sur le terrain.

Tabla a aussi porté les couleurs du Canada du niveau des moins de 15 ans à celui des moins de 20 ans. Il a joué cinq matchs au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans, en 2015. Il a été nommé le joueur de moins de 17 ans de l’année au pays, en 2014, et il a également remporté cet honneur chez les moins de 20 ans, en 2016.

Il a pris part à deux rencontres avec l’équipe nationale canadienne.

La Presse canadienne