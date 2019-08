Prêté par le FC Barcelone pour six mois, Ballou Tabla revient avec l’Impact

MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a fait l’acquisition du milieu de terrain Ballou Tabla en prêt du FC Barcelone pour une période de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison 2019.

L’annonce a été faite par communiqué peu après 18 h mercredi, soit un peu moins de deux heures avant la fin de la période de transfert.

Ballou a rejoint le FC Barcelone B en deuxième division espagnole en 2018 à la suite de son transfert à partir de l’Impact, le 25 janvier 2018.

Il a disputé 31 matchs avec le club catalan, dont un avec les U19 du FC Barcelone dans le championnat UEFA U19, marquant trois buts et obtenant deux passes décisives. À l’hiver 2019, il a été envoyé en prêt au Albacete Balompié, en deuxième division espagnole, où il a disputé deux matchs.

Auparavant, Tabla avait disputé une saison avec l’Impact en MLS, en 2017, récoltant deux buts et deux passes décisives en 21 matchs, dont 11 titularisations, et 1146 minutes. Il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’Impact à prendre part à un match en MLS, à l’âge de 17 ans et 338 jours, le samedi 4 mars 2017, à San Jose.

«C’est avec plaisir que j’accueille Ballou dans le club qui l’a vu grandir», a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde par voie de communiqué.

«L’opportunité avec Barcelone et son envie de revenir à Montréal se sont présentées très récemment. Inutile de présenter ses qualités puisque c’est sous les yeux des partisans du club que Ballou s’est révélé. J’espère qu’il pourra saisir cette courte opportunité jusqu’à la fin de saison pour redonner un souffle à sa carrière.»

Cette acquisition a été rendue possible grâce à une autre transaction, annoncée environ dix minutes plus tôt. Via cet échange, l’Impact a obtenu du Fire de Chicago le premier rang de l’ordre d’allocation de la MLS, ainsi que le défenseur cubain Jorge Corrales, en retour du milieu de terrain Micheal Azira, d’un choix de deuxième ronde lors du SuperDraft 2020 et du rang actuel d’allocation du club montréalais.

Le rang d’allocation est un mécanisme permettant à un club de la MLS d’avoir priorité pour faire l’acquisition de joueurs de l’équipe nationale américaine ou d’anciens joueurs de la ligue faisant un retour en MLS après avoir évolué dans un club à l’extérieur de la ligue à la suite d’un transfert de plus de 500 000$.

Corrales, âgé de 28 ans, a joint le Fire en 2018, disputant 17 matchs, dont 15 titularisations, et 1292 minutes de jeu durant sa première saison. En 2019, il a amorcé 13 des 15 matchs auxquels il a participé et a accumulé 1036 minutes de jeu.

Il avait amorcé sa carrière chez lui, avec le FC Pinar del Rio, en 2009, y disputant 80 matchs jusqu’en 2015, avant de porter les couleurs du Miami FC et des Strikers de Fort Lauderdale en 2016, puis celles des Roughnecks de Tulsa en 2017.

Sur la scène internationale, Corrales a aussi disputé 34 matchs avec l’équipe nationale cubaine, disputant la Gold Cup de la Concacaf en 2015.

Azira avait été acquis des Rapids du Colorado à la date limite de la fenêtre des transferts, le 8 août 2018, en retour d’un choix de quatrième ronde lors du SuperDraft 2020 de la MLS.

Avec l’Impact, il a récolté un but et une mention d’aide en 29 matchs de saison régulière, incluant 24 titularisations, et 2166 minutes de jeu.

Azira pourrait revoir ses anciens coéquipiers dès samedi alors que l’Impact rendra visite au Fire.

Michel Lamarche, La Presse canadienne