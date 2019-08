Urshela et Tauchman brillent pour les Yankees, qui sont invaincus en 9 matches

TORONTO — La recrue des Blue Jays de Toronto, Bo Bichette, en a mis plein la vue à son premier match à domicile, jeudi soir.

«Wow, comment il fait ça, s’est questionné le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, à propos de Bichette, qui a amorcé sa carrière avec une séquence de 10 matchs où il a frappé au moins un coup sûr. Nous assistons présentement à un chapitre de notre histoire, c’est ce que nous faisons.»

Bichette a prolongé sa séquence fructueuse à 11 matchs, ce qui lui a valu un record de concession. Il a cogné un circuit en cinquième manche et a ajouté un double en sixième.

«Je crois que je m’attends à arriver sur le terrain et à bien jouer, a reconnu Bichette. Je fais bien en ce moment. Je récolte des points et je suis en mesure de bien suivre la balle.»

Gio Urshela et Mike Tauchman ont produit quatre points chacun pour aider les Yankees de New York à l’emporter 12-6 contre les Jays.

Urshela a frappé trois coups sûrs, dont deux circuits de deux points. Les Yankees menaient 5-0 après son deuxième coup de canon, en troisième.

Tauchman a porté le score à 8-0 avec un circuit de deux points, plus tard en troisième. Il a aussi fourni un simple d’un point en neuvième. Voltigeur de centre, il a produit 10 points à ses six dernières rencontres.

DJ LeMahieu et Cameron Maybin ont aussi obtenu trois coups sûrs pour les visiteurs, qui sont invaincus depuis neuf matches. Maybin a réussi deux doubles.

Domingo German (15-2) a signé le gain, bien qu’il ait donné quatre points et huit coups sûrs en cinq manches. Chad Green a lancé pendant une manche, après quoi Luis Cessa a peu à peu fermé les livres.

La défaite n’a pas semblé avoir un goût si amer pour les Jays. Alors que les chances des Jays de participer aux séries se font de plus en plus minces, des performances comme celle de Bichette ravivent l’espoir à Toronto.

«Je le dis depuis le début de la saison, mais lorsque les jeunes joueurs vont commencer à jouer ensemble, ils vont être plaisants à regarder», a soutenu Montoyo.

Chez les Jays, le receveur et dernier frappeur, Reese McGuire, a claqué pas moins de quatre coups sûrs, dont un circuit et un double.

Vladimir Guerrero a atteint le plateau des 20 coups de deux buts.

Bo Bichette a continué de s’illustrer. Auteur d’un circuit et d’un simple, il est la première recrue du baseball majeur avec un coup de plus d’un but dans neuf matches de suite depuis Ted Williams, en 1939. Il frappe pour ,408.

Acquis à la date limite des échanges, Derek Fisher a cogné un circuit à son premier match à domicile comme membre des Blue Jays.

Thomas Pannone (2-5) a permis sept points et six coups sûrs en deux manches et un tiers. Faisant ses débuts avec Toronto, Zack Godley a ensuite alloué trois points en autant de manches.

The Associated Press