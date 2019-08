Derek Jeter refuse de se prononcer sur l’avenir du gérant Don Mattingly

MIAMI — Alors que son équipe semble destinée à terminer en dernière place dans la section Est de la Ligue nationale pour une deuxième année d’affilée, Derek Jeter, le président et chef de la direction des Marlins de Miami, n’est pas encore prêt à dire si le gérant Don Mattingly sera de retour la saison prochaine.

«Aucune décision n’a été prise, a déclaré Jeter avant la rencontre de mercredi contre les Dodgers de Los Angeles. En toute honnêteté, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la date limite des transactions afin de voir ce que nous pourrions faire.

«À la fin de chaque année, a ajouté Jeter, nous nous réunissons et évaluons tous les membres de l’organisation, qu’il s’agisse du gérant, des instructeurs, des responsables du développement des joueurs, des recruteurs, des dirigeants.»

Mattingly complète la dernière année d’un contrat de quatre ans que lui avait accordé l’ancien propriétaire Jeffrey Loria avant le début de la saison 2016.

Les Marlins ont amorcé la soirée avec un dossier de 44-74, le pire dans la Ligue nationale.

Jeter, l’homme à l’avant-scène du groupe de propriétaires qui a acheté les Marlins de Loria avant la saison 2017, a rendu hommage au leadership de Mattingly pendant la phase de reconstruction de l’équipe.

Les nouveaux propriétaires ont échangé Giancarlo Stanton, ancien joueur le plus utile à son équipe, et les vedettes Christian Yelich, Marcell Ozuna et J.T. Realmuto en retour d’espoirs.

«Pour être juste envers Donnie, c’est quelque chose dont nous allons devoir discuter plus tôt que tard, a reconnu Jeter. Il y a beaucoup d’éléments qui entrent en ligne de compte. Donnie a fait du bon travail.»

Mattingly a manifesté le désir de revenir.

«J’aimerais être de retour, surtout s’ils veulent me garder, a admis Mattingly. J’en ai parlé dès le début; je serai à l’aise peu importe ce qui arrivera.

«Je suis venu ici dans l’espoir de faire tourner le vent et mener cette équipe dans la bonne direction. Il y a eu quelques petites embûches en cours de route avec le changement de propriétaires et la nouvelle direction», a-t-il aussi mentionné.

Mattingly et Jeter ont été coéquipiers avec les Yankees de New York en 1995. Il s’agissait de la dernière saison de Mattingly et de la première de Jeter dans les Ligues majeures.

The Associated Press