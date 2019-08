Benintendi et Porcello mènent les Red Sox vers un gain de 9-1 sur les Orioles

BOSTON — Andrew Benintendi et Mitch Moreland ont tous deux cogné des triples productifs en quatrième manche, Rick Porcello a limité l’adversaire à un point en six manches et les Red Sox de Boston ont facilement battu les Orioles de Baltimore 9-1 vendredi soir.

Porcello (11-9) a concédé quatre coups sûrs et deux buts sur balles en route vers une sixième victoire en huit départs. Les Red Sox ont signé un troisième gain consécutif et un sixième à leurs dix dernières tentatives.

Benintendi a terminé la soirée avec trois coups sûrs en quatre visites au marbre et deux points produits. Mookie Betts a ajouté un circuit en solo et Chris Owings a fait marquer deux points.

Indians 2 Yankees 3

Le lanceur Masahiro Tanaka a été solide jusqu’en septième manche, Aaron Judge a mis fin à sa léthargie avec deux coups sûrs et deux points marqués et les Yankees de New York se sont relevés de leur pire défaite à domicile cette saison, l’emportant 3-2 contre les Indians de Cleveland.

Les Yankees (82-42) sont dorénavant assurés d’inscrire une 27e saison victorieuse consécutive, soit depuis 1993. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence du genre derrière celle de 39 ans des Yankees entre 1926 et 1964.

Pour les Indians, il s’agit seulement d’un quatrième revers à leurs 19 dernières parties à l’étranger.

Gary Sanchez et Gleyber Torres ont tous deux fait marquer un point à l’aide d’un simple.

Tigers 2 Rays 0

Daniel Norris, Drew VerHagen et Joe Jimenez ont uni leurs efforts pour n’accorder que cinq coups sûrs et les Tigers de Detroit ont blanchi les Rays de Tampa Bay 2-0.

Norris a oeuvré au monticule durant les trois premières manches, avant que VerHagen ne prenne les commandes pour les cinq suivantes. Jimenez a récolté son septième sauvetage en retirant Eric Sogard sur des prises alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers, pour mettre un terme à la rencontre.

VerHagen (3-2), qui a amorcé le match avec une moyenne de points mérités de 8,03, a concédé trois coups sûrs. Deux d’entre eux ont été effacés grâce à des doubles jeux.

Les Rays, qui possèdent le deuxième laissez-passer pour participer aux séries dans la Ligue américaine, ont amorcé une série de six matchs à domicile après avoir récolté une fiche de 5-1 lors de matchs à l’étranger.

Seulement trois coureurs ont atteint les sentiers du côté des Rays, qui ont perdu 10 de leurs 17 derniers duels au Tropicana Field.

Cardinals 13 Reds 4

Dexter Fowler a cogné un circuit de trois points et a produit quatre points au total, Paul DeJong et Paul Goldschmidt ont également cogné des longues balles de deux points et les Cardinals de St. Louis ont fait mal paraître Luis Castillo en écrasant les Reds de Cincinnati 13-4.

Kolten Wong a frappé une claque en solo et a ajouté trois coups sûrs, alors que Fowler, Marcell Ozuna et Tommy Edman ont tous les trois frappé trois coups sûrs pour les Cardinals, qui ont atteint un sommet cette saison avec 18 coups sûrs.

Cette victoire leur a permis de se retrouver seuls au premier rang de la section Centrale de la Ligue nationale.

Castillo (11-5) a égalé des sommets en carrière en allouant neuf coups sûrs, trois circuits et huit points, et ce, en quatre manches et un tiers. Il s’agit de l’une de ses pires soirées en carrière.

Cubs 2 Pirates 3

Le frappeur suppléant Cole Tucker a soutiré un but sur balles avec les coussins tous occupés et Kevin Newman a produit un point grâce à un simple, tout ça après deux retraits en neuvième manche, et les Pirates de Pittsburgh ont renversé les Cubs de Chicago 3-2.

À la suite de ce revers, les Cubs accusent un recul d’un match sur les Cardinals de St. Louis, les meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale. Les Pirates ont maintenant gagné trois de leurs quatre dernières parties.

Tucker a obtenu son but sur balles contre Brandon Kintzler (2-2) et Newman a suivi avec un simple au champ centre alors qu’il faisait face à un compte complet.

Les Cubs affichent un dossier de 23-39 à l’étranger. Ils ont aussi perdu 17 de leurs 25 dernières parties à l’extérieur du Wrigley Field.

Brewers 1 Nationals 2

Anthony Rendon a dénoué l’impasse en huitième manche en frappant un double de deux points pour mener les Nationals de Washington vers un gain de 2-1 face aux Brewers de Milwaukee, lors du premier match d’une série de trois entre deux équipes qui pourraient s’affronter en séries éliminatoires.

Les Nationals ont ainsi récolté une cinquième victoire d’affilée.

L’arrêt-court des Nationals, Trea Turner, a amorcé la huitième manche en obtenant un but sur balles aux dépens de Junior Guerra (6-4) et a croisé le marbre lorsque Rendon a frappé son double.

Hunter Strickland (1-1) a remporté sa première décision après n’avoir accordé aucun point aux Brewers en huitième manche. Sean Doolittle a obtenu son 28e sauvetage en 33 tentatives.

Padres 4 Phillies 8

Bryce Harper a cogné un circuit dans un troisième match de suite, Roman quinn et J.T. Realmuto ont aussi frappé des longues balles et la renaissante attaque des Phillies de Philadelphie a poursuivi sur sa lancée en défaisant les Padres de San Diego 8-4.

Les Phillies ont amassé 12 coups sûrs et ont égalé leur sommet d’équipe cette saison avec un quatrième gain d’affilée. Ils ont aussi rattrapé les Cubs de Chicago au deuxième rang dans la course au quatrième as.

Depuis l’arrivée de Charlie Manuel à titre de nouvel instructeur des frappeurs, mercredi, les Phillies affichent une moyenne au bâton collective de ,337, avec huit doubles, sept circuits et 25 points produits.

Dodgers 8 Braves 3

Cody Bellinger a cogné son 41e circuit de la saison, Max Muncy et Justin Turner ont également étiré les bras aux dépens de Sean Newcomb en septième manche et les Dodgers de Los Angeles ont défait les Braves d’Atlanta 8-3.

Les Dodgers n’ont rien changé à leur recette gagnante face aux meneurs de la section Est de la Ligue nationale. La formation de Los Angeles a établi un nouveau record dans les Majeures en inscrivant 22 circuits en cinq matchs. Will Smith a rendu le tout possible lorsqu’il a claqué une longue balle de deux points face à Jerry Blevins en huitième manche.

La formation de Los Angeles menait 1-0 en deuxième lorsque Bellinger a envoyé la balle au champ centre. Il s’agissait de son quatrième circuit en cinq matchs.

The Associated Press