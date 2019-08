Les Rays marquent quatre points lors des deux dernières manches et gagnent 5-4

Ji-Man Choi a frappé un simple de deux points après un retrait en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay sont venus de l’arrière pour vaincre les Tigers de Detroit 5-4, dimanche.

Tommy Pham a claqué un circuit de deux points en huitième pour réduire l’écart à 4-3, puis Choi a joué les héros lors de la manche suivante contre Joe Jimenez (3-7).

Harold Castro a frappé un circuit et a produit trois points pour les Tigers.

Padres 3 Phillies 2

Austin Hedges a brisé l’égalité en claquant son neuvième circuit de la saison en septième manche et les Padres de San Diego ont battu les Phillies de Philadelphie 3-2.

Luis Urias a frappé un circuit de deux points pour les Padres, tandis que Jean Segura a produit les deux points des Phillies grâce à deux doubles.

Bryce Harper a quitté la rencontre après cinq manches. Les Phillies ont indiqué que le voltigeur souffrait de déshydratation.

Cardinals 5 Reds 4

Paul Goldschmidt a claqué un circuit de deux points en troisième manche et les Cardinals de St. Louis ont filé vers une victoire de 5-4 face aux Reds de Cincinnati.

Tommy Edman a aussi frappé un circuit en solo pour les Cardinals, qui ont presque échappé une avance de 5-1 en fin de partie.

Jose Peraza a réduit l’écart à 5-2 en soutirant un but sur balles avec les buts remplis en septième, puis Tucker Barnhart a frappé un simple de deux points en neuvième. Cependant, Carlos Martinez a réussi à étouffer la tentative de remontée des Reds et a été crédité d’un 14e sauvetage.

Orioles 7 Red Sox 13

Rafael Devers a été 4-en-5 avec un circuit, deux doubles et quatre points produits, alors que les Red Sox de Boston ont comblé un retard de six points avant de battre les Orioles de Baltimore 13-7.

À ses huit derniers matchs, Devers est 20-en-37 avec 12 coups sûrs de plus d’un but et 14 points produits.

J.D. Martinez a ajouté trois coups sûrs et deux points produits, tandis que Sam Travis a cogné un circuit en solo pour les Red Sox, qui accusent six matchs et demi de retard sur les Rays de Tampa Bay dans la course pour le deuxième laissez-passer supplémentaire donnant accès au match du quatrième as dans la Ligue américaine.

Indians 8 Yankees 4

Mike Clevinger a retiré 10 frappeurs sur des prises et a muselé les Yankees durant cinq manches, Mike Freeman a récolté trois points produits et les Indians de Cleveland ont défait la formation new-yorkaise 8-4 pour diviser les honneurs dans cette série de quatre matchs.

Une journée après que le gérant des Yankees Aaron Boone et deux autres joueurs eurent été expulsés après s’en être pris aux arbitres, les esprits étaient relativement calme dimanche après-midi.

Freeman a cogné un circuit de trois points et deux doubles, Oscar Mercado a également claqué un coup de canon en plus d’inscrire trois points pour les Indians. Franciso Lindor a également étiré les bras.

Clevinger (8-2), qui a remporté ses huit dernières décisions, a limité les Yankees à trois coups sûrs et deux buts sur balles.

Brewers 8 Nationals 16

Les Nationals ont égalé le record d’équipe en cognant huit coups sûrs — dont deux frappés par Juan Soto — lors d’une dégelée de 16-8 face aux Brewers de Milwaukee qui a permis à la formation de Washington de remporter un deuxième match face à leurs adversaires dans la course aux séries de la Ligue nationale.

Matt Adams et Victor Robles ont claqué deux longues balles l’un à la suite de l’autre en première manche pour permettre aux Nationals de prendre les devants 4-0. Anthony Rendon et Soto ont fait la même chose en troisième manche, creusant l’avance 13-0. C’était la dixième fois cette saison que la formation de Washington frappait des circuits consécutifs.

Soto en a ajouté une couche en cinquième manche. Il s’agissait de son 28e circuit de la saison.

Mets 11 Royals 5

Les Mets de New York ont effectué une poussée de six points en septième manche et ils ont défait les Royals de Kansas City 11-5.

J.D. Davis a lancé le bal en septième en créant l’égalité 4-4 grâce à un simple d’un point, puis Amed Rosario a suivi avec un simple de deux points.

Michael Conforto a produit quatre points pour les Mets et Rosario, trois. Conforto a notamment frappé un circuit de trois points en première manche.

La Presse canadienne