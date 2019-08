Les Nationals gagnent un 4e match de suite en battant les Cubs 7-2

CHICAGO — Trea Turner a atteint les sentiers quatre fois et a marqué deux points, Yan Gomes et Howie Kendrick ont chacun produit deux points et les Nationals de Washington ont défait les Cubs de Chicago 7-2, samedi.

Les Nationals ont inscrit un quatrième gain d’affilée et ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Ils ont ainsi augmenté leur avance sur les Cubs à trois matchs dans la course pour le match du quatrième as dans la Ligue nationale. Les Nationals ont marqué 97 points à leurs neuf dernières rencontres.

Un jour après avoir perdu 9-3 face aux Nationals, les Cubs ont encaissé un deuxième revers consécutif au Wrigley Field pour une première fois depuis les 25 et 26 juin derniers face aux Braves d’Atlanta. Le premier-but Anthony Rizzo a quitté le match en cinquième manche en raison de raideurs au dos. Il a été sur la touche en mai en raison de problèmes au dos.

Turner a été la bougie d’allumage pour les Nationals, étant 2-en-3 avec deux buts sur balles et un but volé. Il a maintenant atteint les sentiers lors de chacun de ses 31 derniers matchs, la plus longue séquence active dans les Majeures.

Le partant des Nationals Joe Ross a accordé deux points et six coups sûrs en quatre manches et un tiers. Cinq releveurs des Nationals ont complété le travail, limitant les Cubs à un seul autre coup sûr. La victoire est allée au dossier de Wander Suero (4-7).

Du côté des Cubs, Jose Quintana (11-8) a été débité de quatre points mérités en autant de manches. Il n’avait pas encaissé de défaite depuis le 22 juin face aux Mets de New York et avait depuis inscrit sept victoires à son dossier.

John Jackson, The Associated Press