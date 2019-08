Severino cogne un grand chelem et conduit les Orioles vers un gain de 7-1

BALTIMORE — Pedro Severino a cogné son premier grand chelem en carrière, Hanser Alberto et Jonathan Villar ont claqué deux longues balles sur des lancers consécutifs et les Orioles de Baltimore ont stoppé la séquence fructueuse des Rays de Tampa Bay en l’emportant 7-1, samedi soir.

John Means (9-9) a alloué un point et cinq coups sûrs en sept manches pour mettre fin à une séquence de quatre défaites de suite. Le seul représentant des Orioles au match des étoiles a retiré sept frappeurs sur des prises et n’a accordé aucun but sur balles.

Michael Brosseau a frappé un circuit du côté des Rays, qui ont remporté 11 de leurs 12 dernières rencontres à l’étranger. Les Rays ont remporté les deux premiers duels de la série face aux Orioles, bons derniers au classement, pour se placer confortablement au premier rang de la course pour obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires dans la Ligue américaine.

Reds 0 Pirates 14

Josh Bell a dépassé le plateau des 100 points produits pour la première fois dans les Majeures en frappant un circuit de trois points pour aider les Pirates de Pittsburgh à écraser les Reds de Cincinnati 14-0.

Après que Coling Moran ait donné une avance de 7-0 aux Pirates en cognant un grand chelem en sixième manche, Bell a frappé une flèche dans les gradins du champ gauche aux dépens de Kevin Gausman en septième manche pour atteindre 102 points produits.

Les Pirates ont remporté les deux premiers affrontements de la série face aux Reds après avoir récolté un dossier de 8-30 depuis la pause du match des étoiles. Les Reds ont quant à eux encaissé un neuvième revers d’affilée.

Phillies 9 Marlins 3

Corey Dickerson a frappé quatre coups sûrs et produit cinq points, aidant les Phillies de Philadelphie à battre les Marlins de Miami 9-3.

Zach Eflin (8-11) a accordé deux points et six coups sûrs en six manches, filant vers une première victoire depuis le 24 juin.

Scott Kingery a claqué un circuit de trois points contre Jordan Yamamoto (4-5) lors d’une poussée de six points des Phillies en quatrième manche.

Rangers 4 White Sox 0

Willie Calhoun et Danny Santana ont cogné des circuits, la recrue Kolby Allard a oeuvré au monticule jusqu’en septième manche et les Rangers du Texas ont défait les White Sox de Chicago 4-0.

Allard (2-0) a alloué six coups sûrs et a retiré huit frappeurs sur des prises à son quatrième départ depuis qu’il a été acquis lors d’une transaction avec les Braves d’Atlanta le mois dernier.

Calhoun et Nick Solak ont frappé deux coups sûrs pour les Rangers, qui ont perdu sept de leurs 10 derniers matchs.

Jose Abreu a frappé deux des huit coups sûrs des White Sox pour dépasser la barre de 1000 en carrière.

Angels 2 Astros 5

Alex Bregman a frappé son 32e circuit de la saison, un sommet personnel, Wade Miley a inscrit une septième victoire de suite, tandis que les Astros de Houston ont battu les Angels de Los Angeles 5-2.

Les Astros, meneurs de la section Ouest de l’Américaine, ont rejoint les Yankees de New York avec la meilleure fiche de l’Américaine, à 84-47. Les Angels ont encaissé un quatrième revers de suite.

Le Québécois Abraham Toro a été 0-en-4 à son troisième match avec les Astros. Il a été victime d’un retrait sur des prises.

Rockies 0 Cardinals 6

Harrison Bader a frappé un circuit de deux points, Dakota Hudson a accordé seulement deux coups sûrs en six manches et les Cardinals de St. Louis ont blanchi les Rockies du Colorado 6-0.

Hudson (13-6) a blanchi ses rivaux pendant ses dernières 18 manches et deux tiers de travail.

Les Cardinals ont inscrit une troisième victoire de suite et ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Ils se sont approchés à un match et demi des Cubs de Chicago et du premier rang de la section Centrale de la Nationale.

Royals 2 Indians 4

Franmil Reyes a cogné un circuit de trois points pour aider les Indians de Cleveland à vaincre les Royals de Kansas City 4-2.

Les Indians ont toutefois perdu les services du troisième but Jose Ramirez, qui a subi une blessure au poignet droit en première manche. Mike Freeman, qui l’a remplacé, a frappé deux coups sûrs et a amassé un point produit.

Grâce à cette victoire, les Indians sont passés devant les Rays de Tampa Bay dans la course pour obtenir le premier des deux laissez-passer pour les séries éliminatoires disponibles dans la Ligue américaine.

Diamondbacks 0 Brewers 4

Eric Thames et Trent Grisham ont cogné deux circuits consécutifs, Keston Hiura a récolté deux points produits et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Diamondbacks de l’Arizona 4-0.

Les Brewers se sont approchés à deux matchs des Cubs de Chicago dans la course pour obtenir le deuxième laissez-passer pour les séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Les Diamondbacks accusent quant à eux un retard de cinq matchs et demi sur les Cubs.

Chase Anderson (6-3) a obtenu la victoire après avoir concédé 10 points dimanche dernier face aux Nationals de Washington. Le droitier a lancé 60 prises en 87 lancers et a limité les Diamondbacks à trois coups sûrs.

