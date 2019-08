Les Yankees cognent trois circuits contre Kershaw et battent les Dodgers 5-1

LOS ANGELES — DJ LeMahieu, Aaron Judge et Mike Ford ont tous cogné des circuits, Domingo German a supplanté Clayton Kershaw pour sa 17e victoire de la saison et les Yankees de New York ont vaincu les Dodgers de Los Angeles 5-1 dimanche soir.

Les Yankees ont établi un record des Ligues majeures pour le plus grand nombre de coups de circuit, avec 61 pendant le mois d’août. Dans ce qui pouvait être vu comme un aperçu de la prochaine Série mondiale, les Yankees ont claqué neuf circuits au cours du week-end et gagné deux des trois matchs de la série.

Ils affichent le meilleur dossier dans la Ligue américaine, à égalité avec les Astros de Houston, à 85-47.

German (17-3), le meneur au chapitre des gains dans les Ligues majeures, a accordé un point et quatre coups sûrs en cinq manches et un tiers. Le lanceur droitier a réussi cinq retraits sur des prises et concédé deux buts sur balles.

La performance de German a aidé les Yankees à signer un 11e gain consécutif contre un lanceur gaucher. Leur fiche globale contre des gauchers cette saison est de 25-14.

Kershaw (13-3) a donné trois circuits pour un deuxième match de suite et en a accordé 21 cette saison, le deuxième plus fort total de sa carrière. L’as des Dodgers a été victime de trois points et quatre coups sûrs en sept manches. Il a inscrit 12 retraits sur des prises, un sommet personnel cette saison, sans permettre une seule passe gratuite.

LeMahieu a amorcé la rencontre avec un circuit, expédiant un lancer de Kershaw par-dessus la clôture du champ centre avec un compte d’une balle et une prise.

Les Dodgers ont égalé le score sur le premier lancer de German dans le match, grâce au 26e circuit de Joc Pederson.

Judge a rompu l’égalité avec un coup en solo, le 99e de sa carrière, en troisième manche. Il est venu près d’obtenir son 100e circuit depuis son arrivée dans les Ligues majeures en huitième, mais son long ballon au champ centre a été capté par A.J. Pollock

Ford a triplé l’avance des visiteurs en sixième avec un circuit au champ droit, sur le premier lancer de Kershaw.

Ford a ajouté un double au champ gauche haussant à 4-1 l’avance des Yankees en huitième manche.

Beth Harris, The Associated Press