Après avoir marqué son but samedi, l’Impact s’est peut-être trop retranché

MONTRÉAL — Wilmer Cabrera n’a dirigé qu’un seul match de l’Impact de Montréal et déjà, il semble avoir fait au moins un constat: l’équipe aurait avantage à jouer plus vers l’avant.

Moins de 48 heures après un revers de 2-1 contre le Toronto FC, dans un match où l’Impact avait été le premier à s’inscrire à la marque grâce à Bojan Krkic, autant Cabrera que Bacary Sagna déploraient le fait que les joueurs s’étaient retranchés trop profondément en zone défensive samedi soir.

«Je pense qu’on a essayé d’évoluer un peu plus haut, d’avoir la maîtrise du ballon, de presser. Ç’a bien marché en première mi-temps. Maintenant, je pense qu’à partir du moment où on a marqué le but, on a reculé. Pourquoi? Je ne sais pas. C’est ce qui nous a mis en difficulté. On leur a donné beaucoup trop d’espace», a reconnu Sagna.

Inconsciemment, peut-être, c’est comme si les joueurs espéraient un match nul, ce qui aurait permis à l’Impact d’ajouter un précieux point au classement et de demeurer dans le top-7, devant la troupe torontoise.

Invité à commenter cette hypothèse, Cabrera ne l’a pas rejetée. Au contraire.

«Je l’ai dit après le match, et nous avons montré la vidéo aux joueurs aujourd’hui. Nous ne pouvons pas arrêter de faire ce que nous faisons bien. Nous avons réalisé de très bonnes choses en essayant d’être agressifs et de confronter l’adversaire, Toronto dans ce cas-ci, directement dans le milieu du terrain», a d’abord analysé Cabrera.

«Mais dès que nous avons marqué, nous avons commencé à retraiter vers l’arrière. Ç’a n’a pas été bon pour nous. Nous avons donné le ballon et de l’espace à Toronto, et c’est une mauvaise formule. Contre n’importe quelle bonne équipe de la MLS, si vous lui donnez le ballon et l’espace, elle va le prendre et sera motivée.»

Selon Cabrera, cette tendance à ne pas aller assez vers l’avant se reflète aussi dans une habitude qui n’aide peut-être pas le travail du gardien Evan Bush.

«Nous faisons quelque chose que je n’aime pas: je trouve que nous passons le ballon plus souvent à notre gardien de but que pour essayer de marquer», a déclaré Cabrera.

Le nouvel entraîneur-chef de l’Impact y est allé de cette remarque lorsqu’il a été questionné sur la performance de Bush, qui a été la cible de plusieurs critiques de la part d’amateurs sur les réseaux sociaux après la rencontre de samedi, et après d’autres matchs dernièrement.

«Je pense que nous devons changer cela parce que lorsque vous passez le ballon trop souvent à votre gardien, vous transférez toute la responsabilité vers lui au lieu de l’assumer vous-même. Je veux que nos joueurs sur le terrain prennent plus de risques en allant vers l’avant plutôt que de remettre le ballon au gardien. Parce que quand vous faites ça aussi souvent, vous provoquez de la pression (contre vous) et vous incitez l’adversaire à se porter vers l’avant. Et je pense que le gardien le ressent. Si nous lui enlevons des responsabilités, il pourra se concentrer sur ce dans quoi il excelle: bloquer des tirs.»

À l’exception des quatre matchs du Championnat canadien, Bush a participé à toutes les parties de l’Impact en 2019. En 28 sorties, il a accordé 52 buts, plus que tout autre gardien dans la MLS, dont 14 à ses quatre dernières parties. L’an dernier, il en avait concédé 53 en 34 rencontres.

Questionné sur la possibilité d’utiliser James Pantemis ou Clément Diop en matchs de la MLS, Cabrera a dit qu’il n’écartait aucun scénario.

«Je dois être ouvert à toutes les hypothèses parce que devons utiliser les 11 meilleurs joueurs pour nous faire gagner. C’est mon travail. J’ai un personnel qui connaît les joueurs un peu mieux que moi et il m’aide. Après trois entraînements, un match, et les vidéos des parties que j’ai vues, je pense avoir une opinion plus claire des joueurs. Nous verrons.»

Michel Lamarche, La Presse canadienne