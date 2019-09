Drew Smyly lance pendant sept manches et les Phillies blanchissent les Mets 5-0

NEW YORK — Drew Smyly a été efficace pendant sept manches et les Phillies de Philadelphie ont malmené Marcus Stroman pour l’emporter 5-0 contre les Mets de New York, samedi.

César Hernández a amorcé la partie avec un circuit et les Phillies ont gagné même si Bryce Harper était rayé de la formation en raison d’une blessure à la main droite.

Les Mets ont mal joué défensivement derrière Stroman (7-13), qui a quitté la partie en quatrième manche, alors que le pointage était de 5-0. Il a alloué 10 coups sûrs.

Les deux équipes ont commencé la journée avec un retard de quatre matchs derrière les Cubs de Chicago pour le deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire dans la Nationale.

Mariners 1 – Astros 2

Justin Verlander a remporté une 18e victoire, un sommet dans les Majeures, et les Astros de Houston ont vaincu les Mariners de Seattle 2-1.

Verlander (18-5) a alloué un point et quatre coups sûrs à son 30e départ de la saison. Il mène l’Américaine avec une moyenne de points mérités de 2,52 et ses 264 retraits sur des prises le placent au deuxième rang du Baseball majeur derrière Gerrit Cole.

Alors que le match était à égalité 1-1, Josh Reddick a produit l’éventuel point victorieux à la suite d’un sacrifice en septième manche.

Indians 3 – Twins 5

Mitch Garver a claqué deux circuits, dont une claque de trois points en septième manche, et les Twins du Minnesota ont vaincu les Indians de Cleveland 5-3.

Les Twins ont appris quelques heures avant la rencontre que le lanceur Michael Pineda avait été suspendu par le Baseball majeur pour 60 matchs puisqu’il a échoué à un test antidopage.

Les Twins ont maintenant une avance de cinq matchs et demi sur les Indians au sommet de la section Centrale de l’Américaine.

Cardinals 10 – Pirates 1

Marcell Ozuna a frappé un circuit de trois points, Adam Wainwright a été efficace pendant sept manches et les Cardinals de St. Louis ont maintenu leur avance au sommet de la section Centrale de la Nationale en battant les Pirates de Pittsburgh 10-1.

Ozuna y est allé d’un coup de canon aux dépens de Steven Brault (4-4) pour son 26e circuit de la saison.

Wainwright (11-9) s’est aidé lui-même avec un double et un simple. Il a accordé un point et six coups sûrs.

Rangers 9 – Orioles 4

Rougned Odor a frappé un circuit lors d’une première manche de six points et les Rangers du Texas ont défait les Orioles de Baltimore 9-4.

Les Rangers ont remporté une première série à l’étranger depuis les 25 aux 27 juin. Ils ont montré un dossier de 0-9-2 pendant cette séquence.

Royals 7 – Marlins 2

Ryan McBroom a réussi deux doubles et il a produit trois points pour les Royals de Kansas City, qui ont triomphé 7-2 face aux Marlins de Miami.

Le double de McBroom aux dépens du releveur des Marlins Ryne Stanek a vidé les sentiers pour couronner une septième manche de six points des Royals. Jorge Soler a cogné une 41e longue balle cette saison.

Nationals 4 – Braves 5

Josh Donaldson et Ozzie Albies ont réussi un circuit pour une deuxième journée de suite et les Braves d’Atlanta se sont sauvés avec une victoire de 5-4 contre les Nationals de Washington.

Brian McCann et Matt Joyce ont cogné des longues balles consécutives lors d’une sixième manche de trois points des Braves, qui ont signé un neuvième gain de suite. Il s’agit de leur plus longue série de triomphes en plus de cinq ans.

Les Braves montrent un dossier de 20-4 depuis le 11 août et ils ont gagné leurs 13 dernières sorties à domicile.

Angels 8 – White Sox 7

Shohei Ohtani a claqué une longue balle de trois points et il a terminé la rencontre avec cinq points produits, un sommet en carrière, aidant les Angels de Los Angeles à battre les White Sox de Chicago 8-7.

Ohtani a conclu le match avec trois coups sûrs, à un triple de compléter le carrousel. Albert Pujols et Kevan Smith ont tous les deux ajouté deux coups sûrs pour les Angeles, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers affrontements contre les White Sox.

Rockies 0 – Padres 3

Manny Machado a claqué une longue balle de deux points, Wil Myers a frappé un circuit en solo et les Padres de San Diego ont blanchi les Rockies du Colorado 3-0.

Machado a réussi un 29e coup de quatre buts cette saison, mais seulement un troisième depuis le 1er août. Joey Lucchesi et trois releveurs ont limité les Rockies à trois coups sûrs.

The Associated Press