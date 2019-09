Réactions en vrac lors du tournoi de golf annuel du Canadien

LAVAL, Qc — Le Canadien a officiellement lancé sa saison 2019-20, lundi, avec la tenue de son tournoi de golf annuel au Club Laval-sur-le-Lac. Voici quelques déclarations en vrac des propos tenus par les joueurs de l’équipe.

Carey Price, qui aura Keith Kinkaid comme auxiliaire cette saison, a expliqué: «Les gardiens ont un lien particulier. Que ce soit en parlant de l’équipement ou des tireurs que nous n’aimons pas affrontés, il est facile de développer une certaine camaraderie.»

Max Domi, qui a affirmé pendant l’été sur les ondes de Sportsnet que tout joueur réellement passionné par le hockey ne devrait pas vouloir jouer ailleurs qu’à Montréal, a dit: «C’est un petit monde. Le mot se passe rapidement. Tous les joueurs s’entendent bien. Nous parlons entre nous, nous nous voyons pendant l’été. Ce n’est pas qu’avec les membres des médias, mais aussi quand je m’entraîne, on me demande c’est comment (jouer à Montréal) et je dis que j’adore ça. Mais je ne peux pas forcer un joueur à venir ici. Il va prendre la décision qu’il veut.»

Paul Byron, au sujet du départ d’Andrew Shaw: «C’est une grosse perte. Il était un élément important de l’équipe et faisait des choses au quotidien qui pouvaient passer inaperçues. Je lui souhaite bonne chance à Chicago.»

Victor Mete, au sujet de l’absence de Shea Weber lors des 24 premiers matchs la saison dernière: «Son absence en début de saison s’était fait sentir. Cette fois, nous allons pouvoir compter sur lui dès le début. Pour moi aussi, c’est important de pouvoir l’avoir comme modèle en tout temps.»

Philip Danault, qui aimerait obtenir plus de temps de jeu en avantage numérique cette saison: «Je me suis beaucoup entraîné cet été. J’ai certaines idées que j’aimerais essayer. Mais Claude (Julien) gère bien mon temps de glace. Il sait ce qu’il fait. Il a dirigé Patrice Bergeron. Il sait quelle direction prendre avec moi.»

Ben Chiarot, acquis via le marché des joueurs autonomes: «Shea (Weber) est un gars que plusieurs défenseurs comme moi admirons. Je le suis depuis qu’il est dans la LNH. Il est l’un des meilleurs défenseurs du circuit depuis un bon moment. Il travaille de la bonne façon et j’espère pouvoir apprendre à ses côtés. Compte tenu de sa présence et du fait de jouer devant Carey Price, c’était une occasion que je ne pouvais pas laisser passer.»

Charles Hudon, qui n’a disputé qu’un seul match après le 19 février la saison dernière: «J’ai perdu 17 livres. L’été dernier, on m’avait demandé de gagner 10 livres. Je me sentais plus rapide l’année d’avant, je suis donc revenu à ce poids-là. Ça fait du bien. Je me sens à l’aise sur la patinoire. Je pense que l’été m’a aussi fait du bien entre les deux oreilles — la famille, les enfants. Je pense que je recommence vraiment à zéro.»

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne