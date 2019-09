Les anciens joueurs des Maple Leafs sont heureux d’être avec les Sénateurs

OTTAWA — Connor Brown n’est pas dérangé par le fait de changer de côté dans la bataille de l’Ontario.

Il y a deux mois, les Sénateurs d’Ottawa ont acquis des Maple Leafs de Toronto l’attaquant de 22 ans ainsi que le défenseur Nikita Zaitsev en retour des défenseurs Cody Ceci et Ben Harpur.

Pour un jeune ayant grandi à Toronto, qui a été repêché par les Maple Leafs en 2012, c’était en quelque sorte un choc pour Brown d’apprendre qu’il allait porter les couleurs des Sénateurs.

«Tu vois tout le monde se faire échanger et tu ne crois jamais que ça va t’arriver. Et tout à coup, ça se produit, a-t-il mentionné lors de l’ouverture du camp des Sénateurs. Je pense que ce sera une belle occasion pour moi et je crois que je m’intègre bien avec les joueurs ici. C’est un bon groupe alors j’ai hâte que les choses se mettent en branle.»

La transition a été facile parce que Brown reconnaît plusieurs visages familiers sur son banc.

En plus de Zaitsev, les anciens des Maple Leafs Tyler Ennis et Ron Hainsey ont signé un contrat avec les Sénateurs en tant que joueurs autonomes. D.J. Smith, un ancien adjoint à Toronto, a également été nommé l’entraîneur-chef de la formation d’Ottawa.

Initialement pris à contrepied, Brown a admis qu’il suspectait qu’un changement pouvait se pointer à l’horizon.

«Je ne croyais pas que mon avenir à Toronto était coulé dans le béton, a-t-il affirmé. Je savais qu’avec le plafond salarial et tout ce qui se passait que j’étais un joueur plus facile à échanger. J’ai été honnête envers moi-même et envers la situation alors je n’ai pas été si surpris.»

À Toronto, Brown faisait partie d’une équipe qui devait composer avec de hautes attentes en séries. À Ottawa, c’est plutôt une question de développement et d’avenir.

«À Toronto, nous avions l’impression que nous étions des aspirants à la coupe Stanley et c’est un peu différent ici, lors d’une reconstruction, a observé Brown. Maintenant que je me suis habitué à l’équipe et au type de joueurs qu’il y a dans ce système, je crois que je vais être meilleur que certaines personnes pensent.»

Âgé de 38 ans, Hainsey a été ajouté à la formation en raison de son expérience et son leadership. Les Sénateurs n’ont pas attendu avant de faire travailler ces aspects de sa personnalité, le nommant adjoint avant le premier entraînement sur glace de l’équipe. Les Sénateurs n’auront pas de capitaine pour une deuxième année de suite.

Hainsey en sera à une huitième équipe dans la LNH alors il est habitué à changer d’adresse. Il a toutefois révélé que c’était bien d’avoir quelques coéquipiers connus dans le vestiaire.

«Ça ne fait pas de tort. J’ai joué contre plusieurs de ces joueurs. Au fil des années, tu te familiarises un peu», a-t-il déclaré.

Les nouveaux joueurs des Sénateurs ne perdront pas de temps avant de croiser le fer contre leurs anciens coéquipiers. L’équipe d’Ottawa disputera deux matchs préparatoires contre les Maple Leafs et elle amorcera la saison contre la troupe de Toronto le 2 octobre.

«Ce sera excitant, a dit Ennis. Évidemment, j’ai développé plusieurs bonnes relations à Toronto et j’y ai eu beaucoup de plaisir. C’est toujours amusant de jouer contre son ancienne équipe.»

Lisa Wallace, La Presse canadienne