En l’absence de Roethlisberger blessé, les Steelers vont chercher du renfort

PITTSBURGH — Les Steelers de Pittsburgh n’ont pas l’intention de mettre leur saison en veilleuse après avoir perdu les service du quart étoile Ben Roethlisberger, blessé au coude.

L’équipe a acquis le demi défensif Minkah Fitzpatrick des Dolphins de Miami et envisage de lui faire commencer le match de dimanche lorsque les Steelers joueront à San Francisco. Les Steelers ont posé ce geste en raison de la blessure à l’épaule du demi de sûreté partant Sean Davis le week-end dernier à Seattle, même s’il est possible qu’il puisse revenir au jeu plus tard cette saison.

Les Steelers ont également obtenu un choix de quatrième ronde au repêchage de 2020 dans ce transfert impliquant Fitzpatrick, sélectionné au 11e rang au total en 2018 et de plus en plus frustré de son rôle dans la reconstruction des Dolphins. Les Steelers ont pour leur part cédé un choix de première et de cinquième rondes au repêchage de 2020 et un choix de sixième ronde en 2021 à Miami.

L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, a affirmé que les attentes de l’équipe n’avaient pas changé même si Roethlisberger est à l’écart de la compétition pour le reste de la saison en raison d’une blessure au coude. Mason Rudolph remplacera Roethlisberger, qui devrait être opéré plus tard cette semaine. Il n’y a pour l’instant aucune date en ce qui concerne le retour au jeu de Roethlisberger, même si le principal intéressé a annoncé son intention de revenir en 2020.

Les Steelers ont ajouté plus de profondeur pour épauler Rudolph en mettant sous contrat l’ancien quart-arrière Paxton Lynch des Broncos de Denver.

Will Graves, The Associated Press