La police indique que Felipe Vazquez a bel et bien sollicité une mineure

PITTSBURGH — Le releveur étoile Felipe Vazquez des Pirates de Pittsburgh était détenu en Pennsylvanie, mercredi, après avoir été accusé de nombreux méfaits pour avoir prétendument admis aux enquêteurs qu’il avait tenté d’avoir une relation sexuelle avec une mineure chez elle en 2017.

Vazquez a été accusé d’agression sexuelle, contacts illégaux et corruption d’une mineure, tous des délits criminels aux yeux de la loi, ainsi que d’attentat à la pudeur d’une adolescente âgée de moins de 16 ans. Le Baseball majeur l’a placé en congé administratif.

Vazquez a été appréhendé par la police de l’État de Pennsylvanie mardi sous un chef d’accusation de pornographie informatique/sollicitation d’un mineur et un chef pour avoir fourni du matériel obscène à des mineurs. Sa comparution a eu lieu en fin de journée.

Le Ministère de l’Intérieur de Floride a annoncé qu’il avait ouvert une enquête sur Vazquez, âgé de 28 ans, en août, après avoir appris l’existence d’une relation sexuelle présumée entre Vazquez et une adolescente vivant dans le comté de Lee, en Floride. Vazquez, qui vit à Saint-Cloud, en Floride, et la victime ont commencé leur relation lorsque la jeune fille avait 13 ans, ont annoncé les autorités.

Vazquez a d’abord discuté avec la jeune fille sur les réseaux sociaux, avant de se rendre en voiture chez elle, dans le comté de Westmoreland, en banlieue de Pittsburgh, a indiqué un policier de l’État dans des documents judiciaires.

Dans un interrogatoire avec les policiers le mois dernier, elle a mentionné qu’elle avait pris place dans la voiture de Vazquez, qu’il lui avait retiré ses pantalons et tenté d’avoir une relation sexuelle avec elle, a écrit un policier. Mardi, les policiers ont rencontré Vazquez à son domicile et rédigé un rapport dans lequel Vazquez aurait admis s’être rendu en voiture chez la jeune victime alléguée afin d’avoir une relation sexuelle avec elle. Les policiers ont ajouté que Vazquez avait admis avoir reçu des photos explicites de la jeune fille par texto, et lui avoir envoyé des textos à connotation sexuelle jusqu’au mois de juillet dernier.

Il n’était pas possible de confirmer immédiatement si les accusations de la Pennsylvanie sont reliées à l’enquête amorcée en Floride ou s’il s’agit d’accusations indépendantes.

«Nous examinons présentement les deux documents d’accusations de la Pennsylvanie et de la Floride, et nous revoyons les faits mis en cause, ont déclaré dans un communiqué les avocats de Vazquez, Jay Reisinger et Michael Comber. À ce moment-ci, nous ne voudrions pas faire des commentaires qui seraient prématurés.»

La fillette, aujourd’hui âgée de 15 ans, aurait reçu en juillet un texto de Vazquez dans lequel il se livrait à un acte sexuel. Vazquez a également envoyé un message à la jeune fille pour lui demander si elle voulait le rencontrer en vue d’avoir une relation sexuelle après la fin de la saison de baseball, selon la police.

Les autorités ont arrêté Vazquez et l’ont emmené à la prison du comté d’Allegheny après avoir exécuté un mandat de perquisition, mardi matin, dans son appartement de Pittsburgh. La police a déclaré avoir saisi des appareils électroniques qui seront utilisés dans le cadre de l’enquête. Vazquez sera extradé en Floride.

Vazquez, un Vénézuélien sélectionné à deux reprises pour le match des étoiles, présente une fiche de 5-1, une moyenne de 1,65 et 28 victoires préservées cette saison. Les Pirates jouent contre les Mariners de Seattle, mardi soir.

«Nous prenons cette affaire, et ces accusations en particulier, extrêmement au sérieux», a déclaré le président des Pirates, Frank Coonelly, dans un communiqué.

Le bureau du commissaire a mis Vazquez en congé administratif dans le cadre de sa politique en matière de violence domestique, d’agression sexuelle et de maltraitance d’enfants.

Vazquez a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 22 millions $ US avec les Pirates avant la saison 2018. L’équipe détient des options pour 2022 et 2023.

Des employés ont retiré une bannière à l’effigie de Vazquez qui était accrochée sur la façade du PNC Park avant la rencontre entre les Pirates et les Mariners de Seattle mardi soir. Le président de l’équipe Frank Coonelly, le directeur général Neal Huntington et le gérant Clint Hurdle ont rencontré les joueurs avant la rencontre, et l’ambiance aurait été très lourde dans le vestiaire par la suite. Puis, avant même la fin du match, le casier de Vazquez avait été nettoyé et un autre joueur avait pris sa place.

Will Graves, The Associated Press