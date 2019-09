Leake fait le travail et les Diamondbacks battent les Marlins 5-4

Marlins 4 Diamondbacks 5

Mike Leake a été efficace pendant plus de six manches, Domingo Leyba a produit deux points et les Diamondbacks de l’Arizona ont vaincu les Marlins de Miami 5-4.

Les Diamondbacks ont malmené Sandy Alcantara (5-14) pour conserver de minces chances de participer aux éliminatoires avec neuf matchs à jouer.

Leaka (12-11) a accordé des circuits en solo à Austin Dean et Starlin Castro, mais a limité les dégâts pendant six manches et deux tiers. Abraham Almonte et Christian Walker ont frappé des circuits en solo pour les Diamondbacks.

Mets 7 Rockies 4

Pete Alonso a égalé un record des Majeures avec un 49e circuit à sa première saison et il a aidé les Mets de New York à vaincre les Rockies du Colorado 7-4.

Mark McGwire avait claqué 49 circuits en tant que recrue avec les Athletics d’Oakland en 1987.

Alonso a aussi soutiré un but sur balles avec les buts remplis au cours de la poussée de quatre points des Mets en neuvième manche. Brandon Nimmo a créé l’égalité avec un simple d’un point, avant de voir Alonso produire le point gagnant en regardant passer quatre balles lancées par Joe Harvey.

Royals 0 Athletics 1 (11 manches)

Mark Canha a frappé un double d’un point alors qu’il y avait deux retraits en 11e manche et les Athletics d’Oakland sont venus à bout des Royals de Kansas City 1-0 pour maintenir leur avance dans la course pour l’obtention du premier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine.

Les A’s, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs, ont amorcé la journée avec une avance de deux matchs sur les Rays de Tampa Bay pour obtenir le premier des deux laissez-passer disponibles. Les Indians de Cleveland accusent un retard d’un match sur les Rays.

Homer Bailey, le partant des Athletics, et Danny Duffy, le partant des Royals, ont tous les deux été solides durant sept manches. Bailey, qui a été échangé aux A’s par les Royals en juillet, a alloué trois coups sûrs et a retiré 11 frappeurs sur des prises, tandis que Duffy a concédé deux coups sûrs et a effectué six retraits au bâton.

The Associated Press