Le parcours du Canada sera ardu à la Coupe du monde de rugby au Japon

Le parcours menant à la Coupe du monde de rugby a été long et difficile pour le Canada. Et l’aventure pourrait bien être tout aussi compliquée au Japon.

Les attentes sont peu élevées. Le simple fait de se qualifier pour le tournoi s’est révélé une tâche ardue, car les Canadiens, au 22e rang, ont été les derniers à se classer parmi les 20 équipes. Seule la Namibie, au 23e rang, est moins bien classée.

Et un groupe relevé les attend.

Les joueurs canadiens sont fiers et prennent leur mission à coeur. Il suffit d’observer l’équipe pendant l’hymne national — aucun groupe ne chante le «O Canada» avec plus de passion. Mais l’écart qui ne cesse de se creuser entre les nations de deuxième catégorie et les poids lourds du rugby représente un fossé difficile à combler.

«C’est un exploit de se qualifier pour la Coupe du monde, mais c’est ici que tout commence, a reconnu l’entraîneur Kingsley Jones. Nous devons y participer, pas seulement être présent.»

Les Canadiens devront être à leur mieux et, peut-être même, avoir un peu de chance s’ils veulent obtenir une victoire.

Le Canada a franchi le premier tour de la compétition une seule fois — en 1991, quand il a perdu 29-13 contre la Nouvelle-Zélande en quarts de finale. Les Canadiens ont compilé un palmarès de 2-12-2 à leurs quatre derniers tournois, les deux victoires étant obtenues contre les Tonga.

Si l’équipe canadienne masculine n’a jamais raté le plus important rendez-vous de la discipline, il lui a fallu s’y reprendre à trois fois pour se qualifier cette fois. Elle a remporté un tournoi de repêchage contre Hong Kong, l’Allemagne et le Kenya après avoir perdu la série de qualification face aux États-Unis et l’Uruguay.

Sa récompense a été de se retrouver dans le même groupe que la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde et no 2 du tournoi, l’Afrique du Sud, double vainqueur et 4e tête de série, de l’Italie, no 14, et la Namibie, no 23.

La fiche du Canada contre ces quatre équipes est de 4-14-0, avec deux victoires contre la Namibie et deux contre l’Italie — qui a battu les Canadiens sept fois.

Le Canada entreprend le tournoi le 26 septembre contre l’Italie avant de se mesurer à la Nouvelle-Zélande, à l’Afrique du Sud et à la Namibie.

Une troisième place dans le groupe B garantirait un laissez-passer à la prochaine Coupe du monde, un scénario qui nécessitera probablement une victoire contre l’Italie et la Namibie. Un objectif plus raisonnable est de vaincre la Namibie.

«Je pense qu’avec notre meilleur groupe disponible, nous pouvons relever le défi, a mentionné courageusement Jones lorsqu’on lui a posé des questions au sujet du tournoi.

«Nous devons juste continuer à nous améliorer tout au long de cette compétition», a-t-il ajouté.

Neil Davidson, La Presse canadienne