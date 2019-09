Molina frappe trois coups sûrs et aide les Cardinals à vaincre les Cubs 2-1

CHICAGO — Yadier Molina et les Cardinals de St. Louis prennent les choses en charge la section Centrale de la Ligue nationale après avoir connu des moments difficiles.

Molina a frappé trois des quatre coups sûrs des Cardinals, dont un simple de deux points, et la formation de St. Louis a infligé un revers de 2-1 aux Cubs de Chicago, vendredi.

«Nous jouons très bien en ce moment, a reconnu Molina. Nous pourrions être un peu meilleurs et de peaufiner quelques petites choses, mais nous gagnons des matchs et c’est tout ce qui compte en ce moment.»

Carlos Martinez a enregistré les deux derniers retraits de la rencontre, un jour après avoir bousillé son sauvetage et les Cardinals ont renforcé leur avance à trois matchs et demi sur les Brewers de Milwaukee, au sommet de la section Centrale de la Ligue nationale. Les Cardinals ont également cinq matchs d’avance sur les Cubs, qui tirent de l’arrière par un match et demi pour obtenir le deuxième laissez-passer disponible donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Les Brewers se mesureront aux Pirates de Pittsburgh plus tard en soirée.

Les Cubs ont totalisé neuf points lors de ses quatre derniers matchs, qui se sont tous soldés en défaite. Les Cardinals ont remporté les deux premiers matchs de cette série de quatre et ils affronteront les Cubs lors de cinq de leurs huit dernières rencontres de la saison régulière.

Les Cubs ont marqué leur seul point sur une erreur des Cardinals en deuxième manche. Les visiteurs sont toutefois revenus de l’arrière en sixième.

David Phelps (2-1), le deuxième des huit releveurs employés par les Cubs, a concédé un but sur balles à Paul Goldschmidt et Marcell Ozuna en début de manche. Matt Carpenter a obtenu un but sur balles aux dépens de Steve Cishek pour remplir les buts, avant que Molina ne frappe un simple au centre du terrain.

«Je suis très orgueilleux. D’obtenir une chance au monticule et d’accorder des buts sur balles, c’est embarrassant.»

Molina est revenu au jeu après avoir été frappé au mollet par une fausse balle frappée par Jason Heyward en quatrième manche. Le vétéran est resté allongé quelques minutes au sol après avoir été frappé.»

L’an dernier, Molina a dû subir une intervention chirurgicale et il a raté un mois d’activités après avoir vécu un cas similaire.

«C’est le gars le plus solide et le plus intelligent que je connaisse», a soutenu le gérant des Cardinals Mike Shildt.

Andrew Miller a alloué un but sur balles à Tony Kemp et il a par la suite forcé Ben Zobrist à frapper un roulant pour compléter son 22e sauvetage.

Michael Wacha a accordé un point en quatre manches du côté des Cardinals, qui ont eu recours à cinq releveurs pour museler les Cubs par la suite. Ryan Helsley n’a concédé aucun point en cinquième et a obtenu la victoire.

Les Cardinals ont laissé 12 frappeurs sur les sentiers, alors que les Cubs en ont laissé neuf.

La formation de Chicago a frappé dans trois doubles jeux.

Matt Carlson, The Associated Press