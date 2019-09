Hernandez concède cinq points et coule les Mariners devant les Orioles

BALTIMORE — Félix Hernandez a oeuvré péniblement durant cinq manches au monticule dans ce qui semblait être son avant-dernier départ dans l’uniforme des Mariners de Seattle et les Orioles de Baltimore ont finalement eu le dernier mot, l’emportant 5-3, vendredi soir.

Anthony Santander et Hanser Alberto ont cogné des coups de canon pour les Orioles, après que la recrue Kyle Lewis eut donné les devants aux Mariners 2-0 en claquant un circuit en première manche.

Hernandez (1-7) a concédé cinq points, huit coups sûrs et deux buts sur balles. Il a eu besoin de 91 lancers pour récolter 15 retraits.

Les Mariners n’ont pas été en mesure de surmonter cette piètre performance.

Le lanceur des Mariners n’a pas eu une saison facile, ratant trois mois et demi d’activités en raison d’une blessure à l’épaule. Hernandez a obtenu 13 départs depuis sa seule victoire le 1er avril. Son contrat de sept ans viendra à échéance à la fin de la présente saison.

Giants 0 Braves 6

Les Braves d’Atlanta ont mis la main sur le titre dans la section Est de la Ligue nationale en l’emportant 6-0 face aux Giants de San Francisco.

Ronald Acuña fils a cogné son 41e circuit de la saison, récoltant quatre points produits aux dépens de Mike Foltynewicz (8-5), qui a concédé trois coups sûrs en huitième manche. La recrue a également mis un terme à la rencontre lorsqu’il a attrapé le ballon d’Alex Dickerson.

C’est la 19e fois dans l’histoire que les Braves réussissent à décrocher le titre de leur section, égalant le record des Yankees de New York.

Les Braves se sont ainsi assurés de l’avantage du domicile et amorceront les séries à la maison le 3 octobre prochain, face aux champions de la section Centrale de la Nationale.

White Sox 10 Tigers 1

Eloy Jimenez a cogné un grand chelem en quatrième manche et Yoan Moncada a également étiré les bras pour permettre aux White Sox de Chicago d’écraser les Tigers de Detroit 10-1.

Tim Anderson a frappé deux coups sûrs supplémentaire dans sa course au titre du meilleur frappeur de la Ligue américaine. Les White Sox ont chassé Jordan Zimmermann (1-12) en quatrième manche. Le droitier des Tigers a alloué neuf points et 11 coups sûrs en trois manches et deux tiers.

La défensive des Tigers a commis trois erreurs lors des quatre premières manches.

En six manches, Dylan Cease (4-7) a accordé un point et six coups sûrs.

Blue Jays 4 Yankees 3

Le joueur de deuxième but Gleyber Torres a lâché un cri strident lorsqu’il retournait un roulant et s’est retiré de la rencontre, alors que les Yankees de New York ont encaissé un revers de 4-3 aux mains des Blue Jays de Toronto.

Torres a raconté qu’il avait senti une faiblesse dans sa jambe. Le gérant des Yankees, Aaron Boone, a dit qu’il s’attendait à ce qu’il soit correct et qu’il avait choisi de la retirer de la rencontre par précaution. Il mène la section Est de la Ligue américaine avec une moyenne au bâton ,284, 38 circuits et 90 points produits.

Justin Smoak a donné les devants aux Blue Jays en frappant un circuit de deux points en septième manche pour aider les Blue Jays à égaler leur record de cinq victoires cette saison. Danny Jansen a également cogné une longue balle du côté de la formation torontoise. Jason Adam (2-0) a obtenu la victoire en relève et Ken Giles a récolté son 21e sauvetage en 22 tentatives.

Mets 8 Reds 1

Pete Alonso a cogné son 50e circuit cette saison, Jacob deGrom a muselé les Reds jusqu’en septième manche et les Mets de New York ont battu la formation de Cincinnati 8-1.

Amed Rosario a claqué une longue balle de deux points, alors que Jeff McNeil a ajouté une claque en solo pour les Mets, qui ont amorcé la rencontre avec un retard de trois matchs sur les Brewers de Milwaukee pour obtenir le deuxième laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires.

Les Brewers de mesureront aux Pirates plus tard vendredi soir.

Nationals 6 Marlins 3

Trea Turner a frappé deux circuits en solo pour mener les Nationals de Washington vers un gain de 6-3 face aux Marlins de Miami.

Les Nationals avaient perdu quatre de leurs six derniers duels. Ils ont amorcé la journée avec un match au-dessus des Brewers de Milwaukee pour obtenir le premier billet donnant accès aux séries éliminatoires.

Les Marlins sont devenus la troisième équipe à perdre au moins 100 matchs cette saison, rejoignant les Orioles de Baltimore et les Tigers de Detroit.

Phillies 2 Indians 5

Carlos Carrasco a obtenu un premier sauvetage en cinq ans et les Indians de Cleveland ont vaincu les Phillies de Philadelphie 5-2 pour rester dans la course aux séries dans l’Américaine.

La cinquième victoire de suite des Indians a éliminé des séries les champions en titre de la Série mondiale, les Red Sox de Boston. Aucune équipe n’a réussi à défendre son titre depuis la séquence de trois Séries mondiales des Yankees de New York, de 1998 à 2000.

Les Indians ont amorcé la soirée à égalité avec les Rays de Tampa Bay pour le deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire de l’Américaine. Ils accusaient deux parties de retard derrière les Athletics d’Oakland pour le premier échelon et quatre parties de retard derrière les Twins du Minnesota et la première place de la section Centrale.

