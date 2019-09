L’Impact de Montréal tentera de rester en vie dimanche face à Atlanta United

MONTRÉAL — Lorsque le président Kevin Gilmore a présenté le nouvel entraîneur-chef de l’Impact de Montréal il y a un peu plus d’un mois, il avait fait part de deux grands objectifs qu’il jugeait atteignables. L’un d’eux s’est concrétisé à Toronto plus tôt cette semaine et l’autre demeure possible, avec de l’aide, cependant.

Après avoir remporté le Championnat canadien de spectaculaire façon mercredi dernier, l’Impact (11-17-4) espère encore participer aux séries éliminatoires de la MLS. Pour ce faire, il devra obligatoirement prendre la mesure d’Atlanta United (17-12-3) dimanche au stade Saputo dans un match qui s’amorcera à 17 h.

Avec 37 points au compteur, l’Impact amorcera la rencontre au neuvième rang dans l’Association de l’Est, à cinq points du Revolution de la Nouvelle-Angleterre (10-10-12), détenteur du septième échelon, le dernier donnant accès à la ronde éliminatoire. Entre les deux se trouve le Fire de Chicago (9-12-11), un point devant l’Impact.

Au même moment où la formation montréalaise tentera de renverser l’une des meilleures équipes de l’Est, le Revolution accueillera le New York City FC (17-5-10), qui a besoin d’un match nul pour s’assurer du premier rang de la section.

Un tel résultat aiderait l’Impact à condition que la troupe de Wilmer Cabrera vienne à bout d’Atlanta United. Une victoire du Revolution éliminera automatiquement l’Impact. Si l’Impact s’incline ou se contente d’un match nul, il sera également éliminé peu importe l’issue du match à Foxborough.

De son côté, le Fire sera l’hôte du Toronto FC (12-10-10). La troupe torontoise est déjà qualifiée pour les séries éliminatoires, mais espère encore se hisser jusqu’au 4e échelon ce qui lui permettrait d’accueillir un match éliminatoire. Si le Fire perd, par ailleurs, il sera exclus des séries.

«S’il nous reste même la plus mince des chances de nous qualifier pour les séries, il faut continuer, a déclaré Cabrera. On ne peut pas tout lâcher et abandonner. Rien n’est impossible, surtout dans ce sport, et c’est pour ça qu’on ne peut rien tenir pour acquis. Peu importe l’équipe que nous affrontons dimanche, nous devons nous préparer avec la mentalité que c’est possible pour nous de gagner.»

L’Impact disputera un cinquième match en 16 jours et tentera de mériter une deuxième victoire à vie contre Atlanta. Son seul gain remonte au 15 avril 2017 au stade Saputo lors du tout premier rendez-vous entre les deux équipes. Depuis, l’Impact a subi quatre défaites, incluant un revers crève-coeur de 2-1 le 29 juin dernier à Atlanta sur un but concédé à la 83e minute.

«On garde des chances et il faut penser à dimanche, avait noté le défenseur central Rudy Camacho après le triomphe de l’Impact au Championnat canadien. Ça va être important de gagner ce match devant nos supporters et de rester sur notre lancée. On a réussi à gagner ce trophée et il y a des ondes positives en ce moment. Il faut garder tout ça pour dimanche.»

«Ce n’est pas impossible parce qu’on a toujours une chance, a renchéri l’attaquant Bojan Krkic. Cela veut dire que c’est possible. Mais c’est notre réalité à l’instant. On sait que c’est difficile. Il reste six points à prendre et on a un retard de cinq points. On pense seulement à gagner dimanche et on verra par la suite.»

Tout comme l’Impact, Atlanta en sera également à une cinquième sortie en 16 jours. De plus, il sera privé de son meilleur buteur, Josef Martinez, blessé, et d’Eric Remedi, suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

La Presse canadienne