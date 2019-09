Les Nationals signent un huitième gain de suite en battant les Indians 8-2

WASHINGTON — Les Nationals de Washington ont continué leur belle lancée pour les séries en gagnant 8-2 contre les Indians de Cleveland, dimanche, pour signer une huitième victoire consécutive.

Les Nationals accueilleront les Brewers de Milwaukee lors du duel éliminatoire de la Nationale, qui aura lieu mardi soir.

Joe Ross (4-4) a lancé pendant six manches pour les Nationals, allouant quatre coups sûrs, dont le 32e circuit de la campagne de Francisco Lindor, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises.

Mike Clevinger (13-4) a accordé six points en cinq manches et deux tiers et il n’a pas été en mesure d’obtenir une 14e victoire cette saison, ce qui aurait constitué un sommet en carrière.

Reds 3 – Pirates 1

Aristides Aquino a claqué une 19e longue balle, Tyler Mahle n’a donné aucun point pendant cinq manches et les Reds de Cincinnati ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 3-1.

Brian O’Grady et Alex Blandino ont aussi frappé un circuit pour les Reds, qui ont conclu la saison avec une fiche de 75-87 sous la tutelle du gérant de première année David Bell. Eugenio Suarez n’a pas réussi à cogner sa 50e longue balle de la campagne pour les Reds.

Mahle (3-12) a retiré cinq frappeurs sur des prises et il a concédé cinq coups sûrs pour obtenir une première victoire depuis le mois de mai.

Athletics 1 Mariners 3

Kyle Seager a cogné un circuit de deux points en première manche, l’espoir Kyle Lewis a frappé un simple d’un point et les Mariners de Seattle ont conclu leur saison en l’emportant 3-1 face aux Athletics d’Oakland.

Les A’s ont reposé la plupart de leurs partants en vue du match éliminatoire de mercredi soir, lors duquel ils affronteront les Rays de Tampa Bay. La saison dernière, les Athletics s’étaient inclinés face aux Yankees de New York lors du duel ultime.

Lors de la première année d’un programme de reconstruction de l’équipe, les Mariners ont terminé avec un dossier de 68-94.

Tigers 3 White Sox 5

Tim Anderson est devenu le troisième joueur des White Sox de Chicago à remporter le titre du meilleur frappeur de la Ligue américaine, aidant son équipe a terminé la saison avec un gain de 5-3 aux dépens des Tigers de Detroit, qui détiennent la pire fiche des Majeures.

Anderson, qui a reçu une ovation des partisans lorsque l’annonceur maison a fait savoir qu’il venait de remporter le titre, a maintenu une moyenne au bâton de ,335 cette saison.

Les White Sox tiraient de l’arrière 2-1 avant une poussée de quatre points en sixième manche. Yoan Moncada a frappé un roulant d’un point, Eloy Jimenez a imité son coéquipier en frappant un double d’un point face à Spencer Turnbull (3-17) et Wellington Castillo a cogné un circuit de deux points aux dépens de David McKay.

Padres 0 Diamondbacks 1

Taijuan Walker a effectué un retour au jeu après avoir subi une chirurgie de type Tommy John, Tim Locastro a frappé un roulant pour produire le point vainqueur en neuvième manche et les Diamondbacks de l’Arizona sont venus à bout des Padres de San Diego 1-0.

Matt Strahm (6-11) a concédé trois points et le point vainqueur.

Yankees 1 Rangers 6

Lance Lynn a retiré 10 frappeurs sur des prises pour égaler son record personnel de 16 victoires et les Rangers du Texas ont battu les Yankees de New York 6-1 pour terminer la saison sur une note positive.

Après qu’Aaron Judge eut claqué sa 27e longue balle de la campagne en troisième manche pour niveler la marque 1-1, Lynn (16-11) a retiré les 14 derniers frappeurs auxquels il a fait face.

Les Yankees, qui vont amorcer leur série de divisions face aux Twins du Minnesota vendredi, ont conclu la saison avec une fiche de 103-59, ce qui est une amélioration par rapport à la dernière campagne.

Le joueur de troisième but Gio Urshela a quitté la rencontre en quatrième manche après s’être blessé à la cheville gauche.

Dodgers 9 Giants 0

Les Giants de San Francisco ont raté l’occasion de dire au revoir à leur gérant Bruce Bochy de la meilleure des façons, encaissant un cuisant revers de 9-0 face aux Dodgers de Los Angeles.

Après près de trois décennies, Bochy a annoncé qu’il ne serait pas de retour la saison prochaine.

Les Dodgers ont mis la main sur leur 106e victoire en prenant les devants 5-0 en première manche, grâce à un circuit de deux points de Will Smith et à un double de trois points de Corey Seager.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a rendu un dernier hommage à son homologue. Les deux hommes ont échangé quelques mots à la fin de la rencontre.

Marlins 4 – Phillies 3

Bryce Harper a placé deux balles en lieu sûr, mais les Phillies de Philadelphie se sont inclinés 4-3 contre les Marlins de Miami.

Harper a reçu une belle ovation des partisans présents au Citizens Bank Park de Philadelphie après avoir été retiré sur une chandelle, en neuvième manche. Harper a signé un contrat de 13 ans d’une valeur de 330 millions $ US pendant la saison morte et il a terminé la campagne avec une moyenne au bâton de ,260, 35 circuits et 114 points produits.

Starlin Castro a claqué un circuit et un double alors que Sandy Alcantara a été efficace pendant six manches pour les Marlins. Martin Prado et Isan Diaz ont également réussi un coup de quatre buts pour la troupe de Miami, qui ont montré un dossier inférieur à ,500 pour une 10e saison de suite.

Twins 4 – Royals 5

Jorge Soler a frappé un 48e circuit cette saison, le plus haut total de l’Américaine, Brett Phillips a produit le point de la victoire grâce à un sacrifice en neuvième manche et les Royals de Kansas City ont battu les Twins du Minnesota 5-4.

Le premier point produit victorieux de la carrière de Phillips a permis au gérant Ned Yost de prendre sa retraite sur une note positive. Yost a guidé les Royals à un titre de la Série mondiale, en 2015.

Soler a claqué sa longue balle en première manche, brisant l’égalité avec Rafael Palmeiro pour le plus grand nombre de circuits frappés par un joueur cubain au cours d’une même saison.

Astros 8 Angels 5

Gerrit Cole a établi une nouvelle marque personnelle en signant sa 20e victoire de la campagne et les Astros de Houston ont conclu leur hallucinante saison en l’emportant 8-5 sur les Angels de Los Angeles.

Cole (20-5) a établi un record de concession en remportant 16 matchs d’affilée et les Astros ont terminé avec le meilleur dossier des Majeures — 107-55 — pour obtenir l’avantage du terrain tout au long des séries. Au premier tour, ils affronteront le gagnant du duel éliminatoire opposant les Rays de Tampa Bay aux Athletics d’Oakland.

George Springer, Aledmys Diaz et Yuli Gurriel ont cogné des circuits dans la victoire.

Orioles 4 – Red Sox 5

Eduardo Rodriguez a raté l’occasion d’obtenir une 20e victoire cette saison lorsque la relève des Red Sox de Boston a laissé filer une avance, mais l’équipe a tout de même défait les Orioles de Baltimore 5-4.

Mookie Betts est parti du premier coussin pour donner la victoire aux Red Sox à la suite d’un simple de Rafael Devers en neuvième manche.

Brandon Workman (10-1) a lancé pendant une manche pour s’octroyer la victoire. Dillion Tate (0-2) a encaissé la défaite pour les Orioles, qui n’ont pu compléter un premier balayage cette saison.

