Au moins une équipe à 100 victoires ne franchira pas le premier tour

MONTRÉAL — Une chose est assurée dans l’Américaine: au moins une équipe comptant plus de 100 victoires n’atteindra pas le deuxième tour éliminatoire.

Les Yankees de New York (103-59) accueillent les Twins du Minnesota (101-61) en série de sections à compter de vendredi, dans le Bronx. Une de ses deux équipes devra plier bagage d’ici une semaine. Laquelle? Ça reste à déterminer.

Personne n’attendait les Yankees avec leur pléthore de blessés. Près d’une trentaine de joueurs se sont retrouvés sur cette liste, pour une plus ou moins longue période, et pas les moindres. Aaron Judge a été limité à 102 rencontres. Giancarlo Stanton a raté toute la campagne sauf 18 matchs. Gary Sanchez a raté près de 50 matchs. Greg Bird et Miguel Andujar n’ont joué qu’une poignée de rencontres. Didi Gregorius n’est revenu de sa reconstruction ligamentaire du coude qu’en juillet.

Au monticule, Luis Severino a effectué son premier départ en septembre. Dellin Betances a lancé deux tiers de manche. C.C. Sabathia, à son dernier tour de piste, n’a été utilisé que 23 fois. À un certain moment, les neuf partants des Yankees et leur principal frappeur désigné se sont retrouvés sur la liste des blessés.

Malgré tout, les Yankees ont chauffé les Astros de Houston jusqu’à la toute fin de la saison pour la meilleure fiche des Majeures! Comment ont-ils fait?

D.J. LeMahieu a connu la meilleure production offensive de sa carrière avec 26 circuits, 102 points produits, 109 points comptés et des moyennes de ,327/,375/,518.

Le vétéran Brett Gardner a établi un sommet personnel avec 28 circuits. Gleyber Torres a mené l’équipe avec 38 longues balles et produit 90 points. Même en ne jouant que deux tiers de saison, Sanchez a frappé 34 circuits; Judge, 27.

D’ailleurs, les frappeurs des Yankees ont établi une marque d’équipe avec 306 circuits. Record des Majeures? Regardez plutôt vers l’autre abri.

Les Twins ont frappé 307 circuits, pulvérisant l’ancienne marque de 268, établie l’an dernier par les Yankees (quatre équipes ont abaissé cette marque en 2019).

L’attaque des Twins compte cinq frappeurs de plus de 30 circuits, huit de plus de 20. Nelson Cruz a mené la charge avec 41 «bombes» et 108 points produits, un de moins qu’Eddie Rosario et ses 32 circuits. Entre les deux, Max Kepler et Miguel Sano ont frappé 34 et 32 circuits. Mitch Garver complète ce quintette avec 31 circuits, même s’il n’a disputé que 93 matchs.

Au monticule, les cinq partants des Twins, menés par Jose Berrios, n’ont rien à envier à la rotation des Yankees. Tous ont remporté au moins 10 victoires et tous ont une fiche positive. Seul le gaucher Martin Perez a une moyenne de points mérités supérieure à 5,00 (5,12).

Chez les Yankees, le gérant Aaron Boone est privé de son meilleur élément: Domingo German (18-4, 4,03) a été suspendu pour avoir contrevenu à la politique sur la violence familiale de la MLB. James Paxton (15-6, 3,82), J.A. Happ (12-8, 4,91), et Masahiro Tanaka (11-9, 4,45) devraient assurer la majeure partie des débuts de matchs. Boone ne leur demandera probablement que six manches par contre: par la suite, il devrait confier les septième, huitième et neuvième manches à une relève parmi les meilleures de la MLB.

L’expérience en matchs éliminatoires des Yankees fera toutefois la différence, mais ils auront besoin de cinq matchs.

Dans l’autre série, ce ne devrait être qu’une formalité pour les Astros, meilleure fiche des Majeures à 107-55.

Les Rays de Tampa Bay ont battu les Athletics de Tampa Bay à coup de circuits, mercredi, en frappant quatre dans un gain de 5-1 pour mériter le titre de quatrième as. Mais ce n’est pas la longue balle qui caractérise cette équipe; un seul frappeur — Austin Meadows — a frappé plus de 30 circuits. Aucun joueur des Rays n’a produit 90 points cette saison.

Ce qui caractérise les Rays, c’est leur ingéniosité. Parmi les précurseurs des défenses adaptées, les Rays ont innové l’an dernier avec leurs ouvreurs, une formule qui leur réussit depuis. Mais dans tous les domaines ou les Rays font bien, les Astros font aussi bien voire mieux. À commencer au monticule.

Le gérant A.J. Hinch a déjà annoncé ses couleurs: Justin Verlander (21-6, 2,58), Gerrit Cole (20-6, 2,50) et Zack Greinke (18-5, 2,93) seront les partants dans l’ordre pour les trois premiers matchs. Difficile de faire mieux comme triumvirat.

Au bâton, cette équipe ne semble pas avoir de point faible, à commencer par le troisième-but Alex Bregman, sérieux candidat au titre de joueur par excellence avec ses moyennes de ,296/,423/,592, ses 41 circuits, 112 points produits et 122 points marqués. Il est très bien entouré par George Springer, Jose Altuve et Yuli Gurriel, auteurs de 37, 31 et 31 circuits respectivement. Gurriel a produit 104 points; Springer, 96.

La recrue Yordan Alvarez a frappé 27 circuits et produit 78 points en 87 matchs et Michael Brantley, malgré un passage à vide en septembre, a frappé pour ,311 et produit 90 points. Non, les lanceurs du quatrième as de l’Américaine n’auront pas de répit.

Pour toutes ces raisons, les Astros devraient balayer leur première série en trois petits matchs.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne