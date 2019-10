Bronfman présentera son projet pour le bassin Peel aux audiences de l’OCPM

MONTRÉAL — Stephen Bronfman et son bras droit Pierre Boivin présenteront leur vision du développement du bassin Peel aux audiences de l’Office de consultation publique de Montréal pour la mise en valeur du secteur Bridge-Wellington, jeudi soir.

Le président exécutif de Claridge, qui désire ramener une équipe du Baseball majeur, devrait présenter sa vision pour le quartier, qui inclurait un stade de baseball de quelque 32 000 places.

Boivin, président et chef de la direction de Claridge, préside davantage le développement résidentiel et commercial du quartier, qui se ferait en partenariat avec le promoteur immobilier Devimco, qui sera entendu en après-midi.

Bronfman pourrait présenter les premières esquisses de ce futur stade. La Presse rapportait plus tôt cette semaine que Bronfman souhaite construire un stade «vert», tel qu’il l’a confié à l’organisme Tourisme Montréal.

Cette audience est très importante pour la suite du projet. Bronfman et Devimco tentent d’acquérir quelque 1 million de pieds carrés dans ce secteur de Griffintown, le dernier quartier à proximité du centre-ville de Montréal toujours à être développé. Quelques groupes communautaires s’opposent à la venue d’un club de baseball dans le quartier et souhaitent davantage de logements sociaux. Ils profiteront de ces audiences pour se faire entendre.

Les terrains visés appartiennent à la Société immobilière du Canada, un organisme public.

Il s’agit également de la plus récente étape à franchir par Bronfman et son groupe pour l’obtention d’une concession du Baseball majeur. En juin dernier, le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Sternberg, a révélé avoir obtenu la permission de la MLB d’explorer la possibilité de partager la saison entre St. Petersburg et Montréal, un projet inédit qui nécessiterait la construction d’un nouveau stade dans chacune des villes.

Déjà, le maire de St. Petersburg, Rick Kriseman, s’est dit contre le projet. Il a rappelé que le contrat qui lie les Rays à sa municipalité pour l’utilisation du Tropicana Field — jusqu’en 2027 — stipule que la totalité des matchs doivent y être joués.

Trois rencontres entre la direction des Rays et le Bureau du maire de St. Pete ont eu lieu jusqu’ici, sans que rien ne transpire des discussions qui y ont été tenues.

Mercredi, Bronfman, Richard Epstein et William Jegher, qui font partie du Groupe de Montréal, ont assisté au match de quatrième as de l’Américaine, remporté par les Rays contre les Athletics, à Oakland. Sternberg s’est toutefois empressé de préciser au Tampa Bay Times qu’il n’avait pas invité Bronfman et son groupe, mais qu’il avait facilité l’acquisition des billets pour le Montréalais, «un grand fan de baseball», a-t-il souligné.

Quand on sait que rien n’est dit ou fait sans calcul dans ce dossier, cette mise au point de Sternberg sonne faux.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne