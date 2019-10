Les Cardinals et les Braves dévoilent leurs formations de 25 joueurs

ATLANTA — Les Braves d’Atlanta compteront sur trois joueurs acquis à bas prix pendant la saison régulière en vue de leur série de division de la Ligue nationale de baseball pendant que les Cardinals de St. Louis ont laissé de côté le lanceur droitier John Gant.

Le voltigeur Billy Hamilton, l’arrêt-court Adeiny Hechavarria et le receveur Francisco Cervelli ont tous été insérés dans la formation des Braves en prévision du premier match de leur série trois de cinq, jeudi.

Les Braves avaient précédemment annoncé qu’ils garderaient 11 lanceurs et 14 joueurs de position. Du coup, le lanceur Julio Teheran, un gagnant de dix victoires, et la recrue Austin Riley, un puissant cogneur, ont été ignorés.

Les Braves ont préféré faire confiance à Josh Tomlin en longue relève, plutôt qu’à Teheran, et ont opté pour Rafael Ortega et Adam Duvall aux postes de voltigeurs devant Riley. Ce dernier a frappé 18 circuits et fait marquer 49 points mais a été enlisé dans une profonde léthargie lors du sprint final.

Gant, un ancien lanceur des Braves, n’a pas été inclus dans la formation malgré un dossier de 11-1 et une moyenne de points mérités de 3,66 en 64 parties. Il a connu un brillant début de saison mais a paru épuisé vers la fin de la saison alors qu’il a affiché une moyenne de points mérités de 13,50 lors de ses neuf dernières sorties.

Le joueur d’avant-champ Kolten Wong, inactif depuis le 19 septembre à cause d’une blessure à un ischio-jambier, sera de la formation. Il a complété la saison avec une moyenne au bâton de ,285, avec 11 circuits, 59 points produits et 24 buts volés.

Victime de raideurs à l’épaule lors de son dernier départ, Michael Wacha, des Cardinals, sera inactif. Les Cardinals comptent cinq joueurs recrue dans leur équipe.

Lorsque les Braves ont été durement touchés par les blessures, ils ont réclamé Hamilton, que les Royals de Kansas City avaient soumis au ballottage. De leur côté, Hechavarria et Cervelli ont signé des contrats avec l’équipe après avoir été libérés par les Mets de New York et les Pirates de Pittsburgh, respectivement.

Les trois joueurs ont contribué à la poussée des Braves vers un deuxième championnat d’affilée de la section Est de la Ligue nationale.

The Associated Press