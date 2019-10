James Paxton lancera le premier match des Yankees contre les Twins

NEW YORK — Le Canadien James Paxton sera le lanceur partant des Yankees de New York lors du premier match de leur série de division contre les Twins du Minnesota, vendredi soir au Yankee Stadium.

Paxton (15-6, 3,82), un gaucher de 30 ans qui en est à sa première saison avec les Yankees, sera suivi par Masahiro Tanaka (11-9, 4,45), samedi, et par Luis Severino (1-1, 1,50) pour le troisième match, lundi au Minnesota.

Son rival sera Jose Berrios, détenteur d’un dossier de 14-8 et d’une moyenne de points mérités de 3,68 en 2019. Berrios a également inscrit 195 retraits sur des prises en 200 manches et un tiers.

Le gérant Rocco Baldelli n’a pas annoncé l’identité de son partant pour le deuxième match.

Le droitier Jake Odorizzi (15-7, 3,51) est le candidat le plus probable.

Paxton, qui est originaire de Ladner, en Colombie-Britannique, a remporté dix départs d’affilée, un sommet personnel en carrière, avant de quitter le terrain après une manche lors de son dernier départ, vendredi dernier, à cause d’un muscle tendu dans la fesse gauche.

«Tout va bien. Ça ne sera pas un problème», a fait savoir le lanceur gaucher.

Paxton a connu des ennuis lors des premières manches, concédant 12 des 23 circuits qu’il a accordés. Toutefois, il n’en a donné que six lors de ses 11 derniers départs.

«J’ai effectué un peu plus de lancers lors de mes échauffements en deuxième moitié de saison, a fait remarquer Paxton, comme pour essayer de me débarrasser des premiers frappeurs dans l’enclos de pratique, et on dirait que ç’a porté fruit. Aussi, je voulais être plus combatif dès le premier lancer.»

Boone a par ailleurs fait savoir que le vétéran CC Sabathia ne sera pas inséré au sein de la formation des Yankees face aux Twins. Le gaucher de 39 ans est aux prises avec des problèmes avec son épaule gauche.

Sabathia, qui mettra fin à sa carrière après les séries éliminatoires, a effectué une première présence en relève en saison régulière le 24 septembre à Tampa Bay.

«C’est quelque chose que nous avons tenté de régler au cours des deux derniers mois. Je pensais qu’on avait réussi à prendre le dessus, a déclaré Sabathia. J’ai lancé lors de ce match à Tampa Bay, et la sensation était assez bonne. Une couple de jours plus tard, je me suis levé et c’était pas mal douloureux.»

Sabathia espère pouvoir lancer lors de la série de championnat, si les Yankees y accèdent.

«Il a reçu une infiltration de cortisone, a pu participer à un match simulé mardi et sincèrement, il a très bien lancé, a fait remarquer Boone. Mais pas assez pour être là où nous voulons qu’il soit pour le rôle que nous voulons lui confier.»

Sabathia a présenté une fiche de 5-8 avec une moyenne de points mérités de 4,95. Ainsi, il mettra fin à sa carrière de 19 saisons avec un dossier de 251-161 et 3093 retraits sur des prises.

«C’est dur, évidemment, d’être ici mais de ne pas participer aux séries», a-t-il admis.

«Je ne voulais pas placer l’équipe dans une position dangereuse. Je veux que cette équipe ait les meilleures chances pour remporter un championnat. Je crois que nous avons une belle opportunité. Je ne voulais pas être égoïste, aller sur le terrain et placer le club dans une position difficile.»

Le gaucher J.A. Happ (12-8, 4,91) va commencer la série dans l’enclos des releveurs mais il pourrait amorcer le quatrième match, si c’était nécessaire.

«Nous allons tenter de le préparer pour diverses fonctions, mais il sera certainement employé, d’une manière ou d’une autre, lors des deux premières rencontres», a fait savoir Boone.

Boone s’attend à ce que Edwin Encarnacion fasse partie de sa formation. Encarnacion, qui n’a pas joué depuis le 12 septembre à cause d’une élongation du muscle oblique gauche, a participé à deux parties simulées cette semaine.

The Associated Press