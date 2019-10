Les Nationals défont les Dodgers 4-2 en territoire hostile et égalent la série 1-1

LOS ANGELES — Stephen Strasburg a limité les Dodgers à trois coups sûrs en six manches de travail et les Nationals de Washington ont battu la formation de Los Angeles 4-2 en territoire hostile pour égaler la série de sections de la Ligue nationale 1-1, vendredi soir.

Strasburg a retiré 10 frappeurs sur des prises et n’a alloué qu’un point en six manches de travail. Max Scherzer a aidé son coéquipier en huitième manche, mais l’enclos de releveurs a une fois de plus connu des ennuis.

Les Dodgers ont laissé trois coureurs sur les buts en neuvième manche, alors qu’il y avait deux retraits. Les espoirs des partisans reposaient sur Corey Seager, qui aurait pu donner la victoire aux siens avec un circuit.

Daniel Hudson a toutefois eu le dernier mot, alors qu’il avait deux balles et deux prises au compteur. Une balle un peu basse, que Seager a tenté de frapper, a mis un terme à la rencontre.

Hudson venait tout juste d’offrir un but sur balles à Will Smith, après avoir envoyé intentionnellement Max Muncy au premier but. Justin Turner a amorcé la manche en frappant un double en direction de la ligne du champ droit.

Howie Kendrick a frappé un simple en première manche, Adams Eaton et Anthony Rendon ont emboîté le pas en deuxième manche avec un simple et un double pour permettre aux Nationals de prendre les devants 3-0 tôt dans la rencontre.

Les Dodgers ont toutefois réduit l’écart 3-2 grâce à un ballon-sacrifice de Justin Turner et un circuit de Max Muncy en sixième et en septième.

Asdubral Cabrera a scellé la victoire en frappant un simple en huitième.

Le vétéran des Dodgers Clayton Kershaw a été dominé par Strasburg. Il a concédé trois points en six coups sûrs et un but sur balles. Il a effectué quatre retraits sur des prises.

Les deux équipes croiseront le fer de nouveau demain soir, alors que la série se transportera du côté de Washington.

La Presse canadienne