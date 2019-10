Le match Stampeders-Alouettes en 3 essais

MONTRÉAL — Bowman et la défense donnent le ton

La défense des Alouettes ets la grande responsable de cette victoire de 21-17 aux dépens des Stampeders de Calgary.

Grand leader de cette unité, John Bowman — 37 ans — a notamment réussi le 134e sac de sa carrière dans ce duel.

Après avoir raté les matchs éliminatoires au cours des quatre dernières saison, Bowman et les autres vétérans de l’équipe étaient soulagés, voire émus, d’être enfin qualifiés pour le tournoi automnal.

Match plus difficile pour Adams

Vernon Adams fils a connu un match plus difficile, comme en font foi ses 18 passes complétées en 29 tentatives pour 206 verges. Il a ajouté huit petites verges en trois courses et un touché au sol.

Malgré tout, il a fort bien dirigé l’attaque et n’a commis aucun revirement, sauf au quatrième quart, sur un troisième et un raté.

«Ils ont très bien joué, a dit l’entraîneur Jhari Jones au sujet de la défense des Stamps. Ce sera un bon match à revoir pour Vernon. Il verra bien des choses sur vidéo et il apprendra beaucoup.»

Célébrations de courte durée

Les joueurs des Alouettes ont célébré sur le terrain et même un peu dans le vestiaire — une bouteille de rhum jamaïcain aurait été aperçue du côté de la défense — mais ces célébrations seront de courte durée.

«Je vais regarder les films ce soir et j’entrerai très tôt au bureau dimanche matin, a dit Vernon Adams. On a gagné et nous sommes qualifiés, mais nous sommes affamés. On veut en faire plus et ça commence par les Blue Bombers la semaine prochaine.»

«Je vais prendre le temps d’apprécier ce moment en compagnie des entraîneurs, de la direction et de tous ceux qui ont participé à ces succès. Mais j’ai déjà la tête tournée vers les Bombers», a pour sa part indiqué Jones.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne