Le cycliste canadien Michael Woods remporte la Classique Milan-Turin

TURIN, Italie — Le Canadien Michael Woods a remporté contre toute attente la Classique cycliste Milan-Turin, mercredi, s’octroyant du même coup l’une des plus importantes victoires de sa carrière.

Woods, d’Ottawa, a complété l’épreuve de 179 kilomètres en quatre heures, trois minutes et 48 secondes. Il s’agissait de la première victoire dans une épreuve d’un jour du cycliste âgé de 32 ans, et de sa quatrième au total en carrière.

«J’hésitais à me lancer à l’attaque, à cause des conditions météorologiques et du fait que le Tour de Lombardie commence samedi et qu’il est très important pour moi, a d’abord confié Woods en conférence de presse d’après-course. En même temps, ç’a été si bien pendant le sprint final que je ne pouvais laisser passer cette chance de l’emporter.»

Woods est devenu le premier représentant de l’unifolié à gagner cette course fondée en 1876, et il succède au Français Thibaut Pinot, vainqueur l’an dernier.

Le cycliste de l’équipe EF Education-First a fait craquer l’Espagnol Alejandro Valverde dans les derniers mètres sur une longue attaque. Le Britannique Adam Yates a complété le podium.

«Je savais que j’étais dans une très bonne journée, car ce parcours favorise ceux qui attaquent et qui adoptent une approche très agressive, a-t-il noté. C’était la meilleure façon d’appliquer de la pression sur le peloton et d’essayer de le décourager. Et je crois que ç’a vraiment bien fonctionné.»

«Michael Woods est un vrai gagnant, a ajouté Valverde, de l’équipe Movistar. J’aurais aimé gagner, mais je vais me contenter de la deuxième place. Il me manquait un peu de confiance aujourd’hui.»

Pour sa part, Hugo Houle, qui représente l’équipe Astana, se sentait mieux après avoir été ennuyé par des problèmes d’estomac au cours des derniers jours. Il a fini 39e, à 3:06 de Woods.

La Classique Milan-Turin sert d’étape préparatoire en prévision du prestigieux Tour de Lombardie, qui se mettra en branle à compter du 12 octobre. Woods n’a d’ailleurs pas hésité à dire que ses attentes étaient très élevées pour cette compétition.

«Après ce que je viens d’accomplir ici, je sais que je serai parmi les favoris au Tour de Lombardie, mais je n’ai jamais réussi de top-10 dans cette course, donc mon plan sera d’atteindre le podium cette fois-ci et de convoiter la victoire un peu plus tard pendant ma carrière», a expliqué le Canadien.

