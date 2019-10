Kendrick propulse les Nationals au tour suivant à l’aide d’un grand chelem

LOS ANGELES — Howie Kendrick a frappé un grand chelem en 10e et les Nationals de Washington ont vaincu les Dodgers de Los Angeles 7-3, mercredi, atteignant ainsi la série de championnat de la Nationale.

Le coup de tonnerre de Kendrick est survenu contre Joe Kelly, qui venait d’allouer deux buts sur balles et un double. Il a cogné son deuxième grand chelem en carrière, envoyant la balle au-delà du champ centre.

«C’était électrique. C’est probablement le plus beau moment de ma carrière, a dit Kendrick, un vétéran de 36 ans. Nous n’avons jamais baissé les bras. La ville et les amateurs y croyaient. Nous étions confiants, et tout le monde a livré la marchandise.»

Adam Eaton et Juan Soto ont soutiré quatre balles chacun, avant et après un double d’Anthony Rendon. Ce dernier a cogné trois coups sûrs et a marqué trois fois.

La série Nationals – Cardinals va débuter vendredi, à St. Louis.

Le dénouement sera dur à avaler pour les Dodgers, auteurs de 106 victoires en saison régulière, le meilleur dossier dans la Ligue nationale. Washington a dû passer par le match éliminatoire, écartant alors Milwaukee.

Les Dodgers menaient 3-1 et les choses allaient bien jusqu’en huitième, où Clayton Kershaw a permis des circuits consécutifs à Rendon et Soto.

La foule au Dodger Stadium souhaitait qu’il amène le navire à bon port, pour que les Dodgers continuent la quête d’un premier titre de la Série mondiale depuis 1988.

Rendon et Soto ont plutôt changé totalement l’allure du match, en l’espace de deux tirs. Soto avait lancé la remontée deux manches plus tôt, avec un simple d’un point.

Los Angeles avait pris un coussin de trois points grâce aux longues balles de Max Muncy et Kiki Hernandez.

Stephen Strasburg et Walker Buehler ont livré de belles sorties. Strasburg a espacé trois points en six manches, retirant sept frappeurs au bâton. Buehler a donné un point en six manches et deux tiers, obtenant lui aussi sept retraits sur des prises.

Sean Doolittle a fermé les livres en 10e. A.J. Pollock a été retiré au bâton et Muncy sur un roulant, puis Michael Taylor a fait un bel attrapé aux dépens de Justin Turner, au champ centre.

La Presse canadienne