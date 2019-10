Ligue des nations CONCACAF: le Canada est prêt à se mesurer aux États-Unis

TORONTO — L’entraîneur du Canada John Herdman estime que lors du prochain match de la Ligue des Nations de la CONCACAF, entre le Canada et les États-Unis, le gain irait à qui le désire le plus.

«Ça ira en faveur qui aura la plus grande soif de victoire, a dit Herdman, qui aime clairement la passion et l’énergie de ses joueurs. Ce groupe y croit, et je pense qu’ils ont le talent nécessaire pour obtenir le résultat voulu.

«Je pense que ça dépendra de quel club sera le plus affamé. J’ai l’impression que nos gars vont tout donner. Ça risque de donner du bon football.»

Sur papier, les Américains entameront le match de mardi au BMO Field en tant que favoris.

Ils se classent au 21e rang mondial, comparativement à la 75e place pour le Canada. L’unifolié a un dossier de 8-11-14 contre les États-Unis, et le dernier gain remonte à 1985.

Face aux Américains, les Canadiens montrent depuis ce temps un rendement de 0-9-8 – ils ont été surclassés 17-1 lors des 11 derniers matchs. Si on veut trouver du positif, deux des trois dernières rencontres ont été des matches nuls de 0-0, tandis que les États-Unis ont gagné l’autre match 1-0.

Les deux équipes se retrouveront aussi le 15 novembre à Orlando. Les États-Unis vont se mesurer à Cuba vendredi; le Canada a déjà gagné deux fois contre les Cubains, qui occupent le 178e rang planétaire.

Le vainqueur du groupe A se qualifiera pour les demi-finales du tournoi en juin 2020.

Les Canadiens recherchent de précieux points au classement de la FIFA. Actuellement classé septième de la CONCACAF, le pays veut se classer parmi les six premiers, la voie la plus directe pour avancer au tableau.

«C’est un match énorme pour nous», a dit Herdman, à propos de celui de mardi.

Le Canada est actuellement devant le Salvador par cinq points dans la course pour la sixième place dans la région, qui couvre l’Amérique du Nord et centrale, ainsi que les Caraïbes.

Selon ce que font les États-Unis contre Cuba, une victoire du Canada sur les Américains pourrait valoir 17 ou 18 points.

Le Salvador disputera ses prochaines rencontres contre Montserrat et à Sainte-Lucie.

Le seul changement à l’alignement canadien est Liam Fraser du Toronto FC remplaçant Will Johnson (Orlando City), absent pour des raisons familiales.

Le défenseur Doneil Henry n’est pas disponible après avoir reçu un carton rouge contre Cuba.

Herdman a reconnu l’ampleur du défi lancé par les États-Unis, affirmant que le Mexique (12e) et Haïti (86e) étaient auparavant les plus grands rivaux du Canada sous sa direction. Le Canada a perdu ces deux rencontres lors de la Gold Cup, 3-1 contre le Mexique et 3-2 contre Haïti, après avoir bousillé une avance de 2-0.

«Ce sont des apprentissages, a confié Herdman. Nous sommes aguerris et il faut l’être.»

Les États-Unis seront privés de l’attaquant Jozy Altidore, blessé au quadriceps dans la victoire 1-0 du Toronto FC contre Columbus, dimanche.

Neil Davidson, La Presse canadienne