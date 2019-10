Patriots: une fiche de 6-0, mais les blessures sont préoccupantes

FOXBOROUGH, Mass. — Tom Brady a semblé être un peu perplexe au sujet de la question qui perdure chez les Patriots: l’attaque est-elle assez bonne cette saison?

«On va voir, a dit Brady, faisant ensuite une courte pause. Notre fiche est 6-0, alors nous allons essayer que ça devienne 7-0.»

C’était une réponse parfaitement neutre à propos d’une unité qui a clairement du travail à faire. Il a fallu bien des efforts de la défense lors du gain de 35-14 contre les Giants, jeudi.

La Nouvelle-Angleterre a déjà dû s’ajuster, vu les blessures au centre David Andrews (caillots de sang), au plaqueur gauche Isaiah Wynn (pied), au centre-arrière James Develin (cou), au demi offensif Rex Burkhead (pied) et à l’ailier espacé Phillip Dorsett (arrière de la cuisse).

Jeudi, le receveur de passes Josh Gordon est tombé au combat au deuxième quart, blessé au genou gauche en voulant plaquer Markus Golden des Giants, lors de son retour d’échappé de 42 verges pour un touché. Gordon a eu besoin d’aide pour quitter le terrain et il n’est pas revenu dans le match.

Matt LaCosse (genou) et l’arrière arrière Jacob Johnson (épaule) ont également quitté le match après s’être blessés. D’où le temps de jeu bonifié pour les ailiers recrues Jakobi Meyers et Gunner Olszewski. Meyers a cumulé 54 verges en quatre réceptions, tandis qu’Olszewski a capté deux passes pour 34 verges.

Brady a connu un deuxième match consécutif de 300 verges, mais il a été victime de sept sacs en deux rencontres. Ces matches ont aussi donné lieu à deux de ses trois interceptions en 2019.

Brady espère que d’être davantage ciblés sera bénéfique aux jeunes joueurs, qui se familiarisent avec le livre de jeux.

«J’ai toujours dit que quand j’étais jeune, j’essayais juste d’être à l’heure et de ne pas oublier mon livre de jeux où que ce soit. C’est un peu différent pour eux: ils jouent et ils contribuent, a dit Brady. Nous en avions besoin. Tout le monde figurant dans la formation doit être prêt. Cela dit, c’est une bonne chose qu’ils soient sollicités et qu’ils gagnent en confiance.»

La blessure de Gordon pourrait avoir un impact, s’il doit manquer un match. Les Pats se tournent avant tout vers lui pour les longues passes, et sa présence aide à créer des options pour Julian Edelman. Meyers et Olszewski ont montré de bonnes habiletés, mais ils continuent de développer un lien avec Brady.

Les Patriots vont rejouer le 21 octobre, alors qu’ils vont rendre visite aux Jets de New York (0-4). Ils les ont battus 30-14 le 22 septembre, à Foxborough.

La défense a signé quatre revirements de plus contre les Giants, pour un total de 16 en 2019l (14 interceptions et deux échappés repris).

Les Patriots ont maintenant cinq touchés venant de la défense ou des unités spéciales. Ils ont retourné deux bottés bloqués pour des touchés, et ils comptent deux interceptions et un retour échappé qui ont mené à des scores. Le record d’équipe pour les touchés de ces brigades en une saison est neuf, en 1961 et 2010.

Kyle Hightower, The Associated Press