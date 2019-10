Samuel Poulin marque deux buts et le Phoenix blanchit facilement l’Armada 5-0

SHERBROOKE, Qc — Samuel Poulin a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions et le Phoenix de Sherbrooke a continué son bon début de saison en blanchissant l’Armada de Blainville-Boisbriand 5-0, samedi soir.

Le Phoenix a gagné huit de ses 10 premières sorties de la campagne et il trône au premier rang du classement général de la LHJMQ, un point devant les Islanders de Charlottetown.

Poulin a inscrit ses deux premiers buts depuis le 1er octobre, mais il a récolté neuf points à ses six dernières parties. Il a marqué le troisième et le quatrième but de son équipe, mettant le match hors de portée de l’Armada.

Nathael Roy, Alex-Olivier Voyer et Vincent Anctil ont quant à eux amassé un but et une mention d’assistance chacun pour l’équipe locale. Félix Robert a préparé deux réussites des hommes de Stéphane Julien.

L’Armada a perdu pour une quatrième fois de suite.

Samuel Hlavaj n’a eu besoin que de 18 arrêts pour obtenir son premier jeu blanc en carrière dans la LHJMQ. À l’autre bout de la patinoire, Emile Samson a fait face à pas moins de 50 tirs, stoppant 45 d’entre eux pour la troupe des Basses-Laurentides.

Foreurs 2 – Eagles 1

La recrue Francesco Lapenna a réalisé 39 arrêts pour remporter un premier match en carrière dans le circuit Courteau et les Foreurs de Val-d’Or ont défait les Eagles du Cap-Breton 2-1.

À son troisième match dans la LHJMQ, Lapenna a vu Nathan Larose le déjouer en première période, mais il a ensuite fermé la porte pendant que son équipe tentait une remontée.

Nicolas Ouellet et Karl Boudrias ont finalement fait mouche pour les Foreurs, qui ont gagné une deuxième partie consécutive.

Kevin Mandolese a connu une belle performance dans la défaite, repoussant 30 rondelles devant la cage des Eagles.

Drakkar 3 – Voltigeurs 5

Xavier Simoneau a récolté un but et quatre aides et les Voltigeurs de Drummondville ont battu le Drakkar de Baie-Comeau 5-3.

Simoneau a participé à tous les buts des siens et il a été à l’origine d’une poussée de quatre buts des Voltigeurs en troisième période, lorsqu’il a déjoué Dakota Lund-Cornish.

Rémy Anglehart a touché la cible à deux occasions alors que Dawson Mercer et Isiah Campbell ont aussi marqué un but pour l’équipe locale. Anthony Morrone a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 26 arrêts.

Christopher Merisier-Ortiz a fait bouger les cordages deux fois pour le Drakkar. Gabriel Fortier a inscrit un but et Lund-Cornish a stoppé 31 tirs.

Olympiques 3 – Cataractes 5

Xavier Bourgault a enfilé l’aiguille à deux reprises et les Cataractes de Shawinigan ont vaincu les Olympiques de Gatineau 5-3.

Alors que les Cataractes tiraient de l’arrière 3-1 en deuxième période, Bourgault a réduit l’écart avant de marquer le but victorieux au troisième engagement.

Tyson Hinds, Valentin Nussbaumer et William Veillette ont aussi trouvé le fond du filet pour l’équipe de Shawinigan, qui a gagné sept de ses neuf premiers matchs de la saison.

Manix Landry, Émile Hegarty-Aubin et Alexandre Hogue ont propulsé les Olympiques en avant, mais la formation de Gatineau a encaissé un huitième revers consécutif.

Justin Blanchette a cédé trois fois en 29 lancers pour les Cataractes. Creed Jones a été efficace dans la défaite, repoussant 42 rondelles.

Titan 1 – Islanders 2 (Fus.)

Cédric Desruisseaux a dénoué l’impasse lors de la cinquième vague des tirs de barrage et les Islanders de Charlottetown sont venus à bout du Titan d’Acadie-Bathurst 2-1.

Brett Budgell a marqué en fusillade pour les Islanders, mais Shawn Element a créé l’égalité pour le Titan. Desruisseaux a ensuite déjoué Tristan Bérubé d’un bon tir des poignets.

Desruisseaux avait mis la table pour le but de Nikita Alexandrov, en troisième période, mais Element a nivelé le pointage moins de cinq minutes plus tard. Les Islanders sont restés la seule formation du circuit Courteau à être invaincue en temps réglementaire (7-0-2).

Le gardien recrue Jacob Goobie a signé un deuxième gain en carrière dans la LHJMQ grâce à 25 arrêts. Bérubé a bloqué 30 des 31 lancers dirigés vers lui pour le Titan, qui n’a toujours pas connu la victoire en neuf matchs cette saison.

La Presse canadienne