Le centre Connor McDavid des Oilers obtient la première étoile dans la LNH

NEW YORK — Le capitaine Connor McDavid des Oilers d’Edmonton a obtenu la première étoile de la dernière semaine d’activités dans la Ligue nationale de hockey.

L’ailier Patrik Laine des Jets de Winnipeg et le centre Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh ont obtenu les deux autres mentions d’honneur.

McDavid a inscrit deux buts et ajouté cinq passes, dont une récolte de cinq points en supériorité numérique, en trois matchs pour aider les Oilers (5-0-0) à gagner leurs cinq premiers matchs de la saison.

McDavid a connu son 15e match en carrière de trois passes lors d’un gain de 5-2 aux dépens des Islanders de New York, mardi. Il a ensuite obtenu deux points lors d’une victoire de 4-3 en tirs de barrage contre les Devils du New Jersey, jeudi, et il a complété sa semaine de travail en marquant le but victorieux et ajoutant une passe lorsque les Oilers ont défait les Rangers de New York 4-1, samedi.

Laine a mené la ligue avec huit points (deux buts et six aides) au fil d’une semaine où les Jets (4-3-0) ont aligné trois victoires.

Crosby a totalisé trois buts et quatre passes en quatre matchs pour les Penguins (4-2-0).

La Presse canadienne