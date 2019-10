Les Nationals battent les Cardinals 8-1 pour s’approcher de la Série mondiale

WASHINGTON — Howie Kendrick a continué ses séries de rêve en produisant trois points et les Nationals de Washington se sont approchés à une victoire de la Série mondiale en défaisant les Cardinals de Washington 8-1, lundi soir.

Kendrick, qui avait frappé un grand chelem en 10e manche du match ultime de la série de sections contre les Dodgers de Los Angeles, a placé trois balles en lieu sûr, dont un double de deux points qui a porté un dur coup aux Cardinals, en troisième.

Kendrick a produit neuf points au cours des présentes séries, ce qui constitue le plus haut total pour un joueur de 36 ans et plus depuis 2013, alors que Carlos Beltran et David Ortiz avaient respectivement produit 15 et 13 points. Il est aussi devenu le deuxième joueur le plus âgé de l’histoire des Majeures à claquer trois doubles lors d’un match éliminatoire. Craig Biggio a réussi l’exploit à 39 ans, en 2005.

Les Nationals ont pris les devants 3-0 dans cette série de championnat de la Nationale et ils ne sont qu’à un gain de participer à la première Série mondiale de leur histoire. Le quatrième duel aura lieu mardi soir, à Washington. Patrick Corbin sera le partant pour l’équipe locale alors que les Cardinals placeront leurs derniers espoirs en Dakota Hudson.

Pour une troisième partie de suite, les Cardinals ont mal paru face au lanceur partant des Nationals. Aníbal Sánchez et Max Scherzer ont flirté avec un match sans point ni coup sûr lors des deux premiers affrontements et Stephen Strasburg (3-0) a joint la fête en limitant la troupe de St. Louis à un maigre point non mérité.

Strasburg, qui a amorcé la rencontre avec une moyenne de points mérités de 1,32 en carrière en séries, a alloué sept coups sûrs en sept manches et il a passé 12 frappeurs dans la mitaine. Il a rejoint Bob Gibson et Cliff Lee en tant que seuls lanceurs à avoir retiré au moins 10 adversaires sur des prises à quatre occasions lors de leurs sept premiers départs en carrière en séries.

Les Nationals ont profité des largesses au monticule du jeune Jack Flaherty (1-2) pour se forger une belle avance en troisième manche. Adam Eaton a ouvert le pointage grâce à un simple d’un point et il a lui-même croisé le marbre à la suite d’un double d’Anthony Rendon. Après un but sur balles à Juan Soto, Kendrick l’a poussé à la plaque en compagnie de Rendon pour porter la marque à 4-0.

Les hommes de Dave Martinez ont ajouté deux points à leur avance lors de la cinquième manche. Rendon s’est rendu sur les sentiers après avoir cogné un simple et Kendrick l’a envoyé au marbre grâce à son deuxième double de la partie. Ryan Zimmerman a suivi avec un double, procurant une avance de 6-0 aux Nationals.

Victor Robles, qui effectuait un retour dans la formation de Washington, a ajouté son grain de sel avec une claque en solo en sixième manche, juste avant que les Cardinals donnent des signes de vie en septième, inscrivant leur seul point du match et seulement leur deuxième depuis le début de la série.

Kendrick, avec un double, et Zimmerman, avec un simple d’un point, ont conjugué leurs efforts à nouveau en septième manche pour les Nationals.

Flaherty a été d’office pendant quatre manches pour les visiteurs, permettant quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

La Presse canadienne