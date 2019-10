Des comités de releveurs au quatrième match pour les Astros et les Yankees?

NEW YORK — Le troisième match de la série de championnat de l’Américaine n’est même pas encore joué que les Astros de Houston et les Yankees de New York envisagent déjà d’utiliser leur enclos de releveurs pendant la totalité du quatrième affrontement.

Alors que la série est égale 1-1, les Yankees confieront le monticule à Luis Severino pour le troisième duel, qui a lieu ce soir, et il fera face à l’as des Astros Gerrit Cole.

Aucune équipe n’a toutefois dans les plans d’utiliser un lanceur partant pour la quatrième partie, mercredi.

«J.A. Happ pourrait faire partie du lot, mais je vois aussi nos releveurs lancer lors de ce match», a indiqué le gérant des Aaron Boone.

Lanceur partant pendant la saison, Happ a été utilisé en relève pendant les séries. Le gaucher de 36 ans s’est amené en 10e manche lors du deuxième affrontement et il s’est sorti d’embarras, mais il a ensuite permis à Carlos Correa de frapper un circuit victorieux, en 11e.

Le gérant des Astros, A.J. Hinch, a utilisé Zack Greinke comme partant au premier match et Justin Verlander a suivi lors du deuxième. Hinch s’attend à ce que le lanceur recrue José Urquidy s’amène sur la butte lors de la quatrième partie, mais il a préféré miser sur ses releveurs.

«C’est ce qui semble dans le vent de nos jours, a affirmé Hinch. Peut-être qu’Urquidy sera le partant, peut-être qu’il viendra lancer à mi-chemin dans la rencontre. Nous n’avons pas encore pris notre décision. Nous ne savons même pas si nous jouerons mercredi. Il y a eu plusieurs discussions concernant la température.»

Des pluies torrentielles sont attendues mercredi et si le quatrième affrontement devait être remis, Masahiro Tanaka et Greinke obtiendraient le départ, jeudi.

Boone a retiré James Paxton après deux manches et un tiers et 51 lancers, lors du deuxième match, et la relève a donné deux points et trois coups sûrs en sept manches et deux tiers. George Springer a créé l’égalité grâce à une longue balle en cinquième manche sur le premier lancer d’Adam Ottavino.

Boone a ajouté qu’une décision devrait être prise quant à la présence du voltigeur Giancarlo Stanton, qui s’est blessé au quadriceps droit lors du premier duel de cette série et qui a raté la deuxième rencontre.

Limité par des blessures pendant la majorité de la saison, sauf 18 matchs, Stanton a frappé un circuit lors de la première partie contre les Astros. S’il devait être rayé de la formation contre les Astros, il ne pourrait plus revenir au jeu cette année.

«C’est une décision difficile, a déclaré Boone. Nous allons tenter d’évaluer la situation et d’obtenir les commentaires les plus honnêtes possible de la part de Giancarlo.»

Aaron Hicks pourrait avoir un premier départ depuis le 3 août, jouant au champ centre alors que Brett Gardner remplacerait Stanton dans la gauche.

Ronald Blum, The Associated Press