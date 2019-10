Marner obtient trois points pour mener les Maple Leafs vers un gain de 4-2

TORONTO — Mitch Marner a inscrit un but et deux aides et les Maple Leafs de Toronto ont surmonté un autre lent début de match pour vaincre le Wild du Minnesota 4-2 mardi soir.

Andreas Johnsson, avec un but et une aide, John Tavares et Auston Matthews ont également touché la cible pour les Maple Leafs (4-2-1). Le gardien Frederik Andersen a bloqué 27 rondelles.

Le défenseur Morgan Rielly a ajouté quatre mentions d’aide au deuxième vingt pour égaler le record d’équipe établi par Rick Vaive, le 12 mars 1984, pour le plus grand nombre d’aides dans une période lors d’un match en saison régulière.

Luke Kenin et Gerald Mayhew ont trouvé le fond du filet et le gardien Devan Dubnyk a réalisé 30 arrêts pour le Wild (1-5-0) qui la veille, avait vaincu les Sénateurs d’Ottawa 2-0 pour sa première victoire de la saison.

Après avoir concédé le premier but pour la sixième fois en sept matchs depuis le début de la saison — et pour la cinquième fois en autant de sorties à domicile — les Maple Leafs ont explosé avec quatre buts sans riposte pendant la période médiane.

Taveras a donné le coup d’envoi à cette poussée à 1:58 de l’engagement à l’aide d’un tir qui a frappé le poteau. Marner a ensuite donné l’avance à la troupe de Mike Babcock à 7:17 lors d’un avantage numérique.

À peine une minute plus tard, Johnsson a triplé l’avance avant que Matthews ne complète l’effusion de buts à 13:05.

Joshua Clipperton, La Presse canadienne