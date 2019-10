Roger Goodell est satisfait des révisions vidéos sur les obstructions

FORT LAUDERDALE, Fla. — Le commissaire Roger Goodell est d’avis que le nouveau règlement permettant de contester les jeux passibles d’une punition pour obstruction contre la passe dans la Ligue nationale de football fonctionne comme prévu et que seules les erreurs évidentes sont corrigées.

Après les six premières semaines du calendrier, on totalise 44 demandes de révisions liées à de l’obstruction contre la passe; la décision prise sur le terrain a été modifiée en sept occasions.

«Je pense que les entraîneurs comprenaient que les révisions n’allaient pas corriger chaque décision serrée», a déclaré Goodell, mercredi, à la fin de deux jours de réunions avec les propriétaires de la NFL.

«Ce n’est pas possible de rendre les choses parfaites et nous ne voulons pas jouer le rôle d’arbitres sur ces jeux. L’objectif était de corriger les erreurs évidentes et claires. Je pense que ça va dans la direction visée.»

La nouvelle mesure, adoptée à des fins expérimentales pour un an, permet aux entraîneurs d’exiger une révision lors de jeux où une obstruction par la passe est appelée ou non. Mais les plaintes venant des entraîneurs, des joueurs et des amateurs persistent, et certaines personnes estiment que plus de décisions devraient être changées.

«Chaque fois qu’il y a une modification d’un règlement, il y a une période d’adaptation, et les entraîneurs font des tests pour voir le genre de changements qui seront faits», a noté Goodell.

Rich McKay, président des Falcons d’Atlanta et membre du comité de compétition de la NFL, est d’avis qu’il est trop tôt pour évaluer le règlement. Toutefois, il partage l’opinion de Goodell que l’objectif était de renverser uniquement les erreurs flagrantes.

Le travail des arbitres a suscité beaucoup de commentaires cette saison. L’obstruction sur les jeux aériens, le nombre d’infractions pour avoir retenu à ligne de mêlée et une décision controversée lors du match de lundi entre les Lions de Detroit et les Packers de Green Bay, sur laquelle la NFL a admis qu’il y avait eu erreur des arbitres, ont fait les manchettes dernièrement.

Lundi, les Packers ont battu les Lions 23-22 grâce à un placement sur le dernier jeu du match, aidés par une punition à un joueur des Lions, lors de la poussée offensive finale des Packers, pour avoir porté illégalement ses mains au protecteur facial d’un rival.

Selon Goodell, de telles controverses font partie du sport.

«Vous ne voulez jamais voir un match après lequel les gens parlent des arbitres, a reconnu Goodell. Il s’agissait d’un excellent match, joué par deux très bonnes équipes dont le rendement surprend. Et c’est dur. Nous devons continuer de faire tout en notre pouvoir nous nous améliorer. Mais c’est le sport. Et vous voyez ça dans tous les sports.»

Steven Wine, The Associated Press