Lakers et Clippers dans une bataille qui s’annonce épique, dans l’Ouest

La bataille de Los Angeles se dessine épique, opposant LeBron James, Anthony Davis et Les Lakers à Kawhi Leonard, Paul George et les Clippers. Les Warriors auront du pain sur la planche pour rééditer comme représentants de l’Ouest en finale de la NBA.

Le top 5 : Lakers et Clippers, Golden State, Denver et l’Utah

Il y aura un match Clippers – Lakers dès le premier soir de la saison, le 22 octobre. Les acolytes de Leonard devront vite l’épauler, car George va rater au moins les 10 premiers matches, récupérant d’opérations aux épaules.

À leurs 11 premières rencontres, les Clippers vont notamment affronter Toronto, Golden State, l’Utah (deux fois), Milwaukee, Portland et Houston.

Du côté des Lakers, le processus de rassembler LeBron James et Anthony Davis a été tortueux, mais ce duo semble tout de même plus organique que celui des Clippers (ou des Rockets).

James veut envoyer le message qu’il reste un géant de la NBA, en tous points. Il veut ramener l’époque glorieuse des Lakers dans une ville prête à un choc de titans avec les Clippers, qui veulent sortir de l’ombre.

Notons aussi l’ajout, chez les Lakers, de l’ancien Raptor Danny Green, qui peut faire des dommages au niveau des tirs de trois points.

Les Warriors tournent la page sur l’ère Oakland : ils ont déménagé à San Francisco, au Chase Center. Klay Thompson pourrait rater toute la saison (genou), mais il ne faut pas sous-estimer la bande de Stephen Curry.

Ça vole haut sur chaque flanc des Rocheuses: aussi bien le Jazz que les Nuggets ont excellé l’an dernier (50 et 54 victoires). Jamal Murray et Donovan Mitchell sont parmi les jeunes vedettes les plus excitantes de la ligue.

En milieu de peloton : Houston, Portland, Oklahoma City, San Antonio, Dallas

À Houston, il sera intrigant de voir le résultat du jumelage de James Harden et Russell Westbrook, deux joueurs reconnus pour vouloir ardemment contrôler le ballon.

Portés par Luka Doncic, le phénomène slovène, les Mavericks reprennent lentement mais sûrement du mieux, après plusieurs années de glissade.

Chez les Spurs, la vitesse supérieure est bien dure à trouver; au-delà de DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, on semble être à court de munitions.

Disputant une 50e saison (comme les Cavaliers), les Trail Blazers risquent à nouveau de plafonner, l’Ouest étant devenu encore plus fort.

Remodelé, le Thunder compte sur Danilo Gallinari, Steven Adams et une vague jeunesse menée par Shai Gilgeous-Alexander. Chris Paul est dans le décor, mais la durée de son séjour est à déterminer.

À l’arrière : La Nouvelle-Orléans, Phoenix, le Minnesota, Memphis, Sacramento

L’arrivée de Zion Williamson donne aux Pelicans et à leurs partisans l’occasion de jubiler. Chanceuse au tirage au sort du repêchage (obtenir le premier choix avec six pour cent de probabilité), l’organisation est plus en vue que jamais.

Williamson apparaît comme un choix judicieux comme pierre angulaire de la relance. S’ajoutent plusieurs joueurs venant des Lakers (vu l’échange de Davis), ainsi que de solides vétérans comme JJ Redick et Jrue Holiday.

À Phoenix, on peine à bien entourer Devin Booker, mais l’embauche de Ricky Rubio est encourageante.

Au Minnesota, le nouvel entraîneur est Ryan Saunders, qui était adjoint depuis 2014. Son père Flip a guidé le club pendant 11 saisons dont le tournant du millénaire, une période faste pour les T-Wolves.

Les Grizzlies et les Kings restent parmi les équipes les plus anonymes de la ligue.

Jean-François Tremblay, La Presse canadienne