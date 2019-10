Alexis Lafrenière est blanchi, mais l’Océanic gagne 2-1 contre les Remparts

QUÉBEC — Les Remparts de Québec ont réussi à blanchir Alexis Lafrenière de la feuille de pointage, mais l’Océanic de Rimouski a malgré tout triomphé 2-1, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

Lafrenière, qui est considéré comme le futur premier choix au prochain repêchage de la LNH, a été blanchi pour une première fois depuis l’ouverture de la saison de la LHJMQ et il a vu sa séquence de matchs avec au moins un point s’arrêter à 10.

L’Océanic a tout de même connu une bonne partie en attaque, décochant 38 lancers, mais seulement Adam Raska et Isaac Belliveau ont réussi à toucher la cible. Les hommes de Serge Beausoleil sont restés invaincus en temps réglementaire au cours de leurs cinq dernières sorties.

Le vétéran Félix Bibeau a marqué le seul but des Remparts, qui avaient gagné leurs six derniers matchs. Les attaquants recrues James Malatesta et Nathan Gaucher ont été complices du filet de Bibeau.

Colten Ellis n’a pas été vraiment testé par l’équipe locale, repoussant seulement 14 rondelles pour enregistrer une huitième victoire cette saison.

Carmine-Anthony Pagliarulo n’a rien eu à se reprocher dans la défaite de la troupe de Patrick Roy, réalisant 36 arrêts.

Mooseheads 3 – Eagles 5

Derek Gentile a brisé l’égalité à 7:31 de la troisième période et les Eagles du Cap-Breton ont défait les Mooseheads de Halifax 5-3.

Gentile a complété la mise en scène de Shaun Miller et de Liam Kidney pour permettre aux Eagles de signer une troisième victoire de suite.

Miller a obtenu un but et deux aides alors que Kidney a préparé deux réussites de la formation du Cap-Breton. Ryan Francis, Egor Sokolov et Ivan Ivan ont aussi touché la cible.

Patrick Kyte, Zack Jones et Raphaël Lavoie ont répliqué pour les Mooseheads, qui avaient remporté sept de leurs huit dernières sorties.

William Grimard a également fait sa part dans la victoire, repoussant 38 lancers. Alexis Gravel a cédé cinq fois en 32 tirs devant la cage des Mooseheads

Wildcats 6 – Titan 5 (Prol.)

Jeremy McKenna a enfilé l’aiguille en prolongation et les Wildcats de Moncton sont venus de l’arrière pour triompher 6-5 face au Titan d’Acadie-Bathurst.

McKenna s’est amené sur l’aile droite et il a décoché un tir des poignets précis qui a déjoué Tristan Bérubé. Les Wildcats avaient forcé la tenue de la prolongation alors qu’il ne restait que deux minutes à écouler à la rencontre.

Elliot Desnoyers, l’auteur du but égalisateur en fin de troisième période, a aussi récolté deux assistances pour les vainqueurs. Zachary L’Heureux, Christian Huntley, Alexander Khovanov et Jacob Hudson ont également fait mouche pour la troupe de Moncton.

Cole Huckins a marqué deux buts pour le Titan, qui s’avère la seule équipe sans victoire cette saison (0-6-5). Liam Léonard, Anderson MacDonald et Jérémy Diotte ont également noirci la feuille de pointage.

Olivier Rodrigue a réalisé 24 arrêts entre les poteaux des Wildcats. Bérubé a conclu sa soirée de travail avec 44 arrêts.

Sea Dogs 6 – Islanders 7 (Prol.)

Brett Budgell a trouvé le fond du filet en prolongation et les Islanders de Charlottetown ont évité le pire en l’emportant 7-6 contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Lors d’une montée à deux contre zéro, Budgell a fait mine de passer à Keith Gursoy avant de tromper la vigilance de Noah Patenaude.

Gursoy a amassé six points dans la rencontre, dont un tour du chapeau, alors que Budgell en a inscrit quatre, dont deux buts. Nikita Alexandrov et Lukas Cormier ont aussi marqué pour les Islanders, qui ont laissé filer une avance de 6-2 en troisième période.

Jérémie Poirier et Josh Lawrence ont tous les deux fait scintiller la lumière rouge à deux reprises pour les Sea Dogs, qui ont remonté la pente grâce à quatre buts en 4:11. Joshua Roy et Nicholas Deakin-Poot ont aussi contribué offensivement avec un but.

Jacob Goobie, des Islanders, et Patenaude ont tous les deux stoppé 25 rondelles.

Voltigeurs 3 – Tigres 1

Dawson Mercer a amassé deux buts et une mention d’assistance, guidant les Voltigeurs de Drummondville vers un gain de 3-1 aux dépens des Tigres de Victoriaville.

Mercer, un espoir au prochain repêchage de la LNH, a inscrit le but vainqueur des Voltigeurs en désavantage numérique, au deuxième vingt. Isiah Campbell a scellé l’issue du match dans un filet désert.

Félix Paré a été l’auteur du seul but des Tigres, qui ont perdu cinq de leurs six dernières parties.

Anthony Morrone n’a eu besoin que de 21 arrêts pour ajouter la victoire à sa fiche. Du côté des Tigres, Tristan Côté-Cazenave a bloqué 18 des 20 lancers dirigés vers lui.

Cataractes 2 – Phoenix 4

Alex-Olivier Voyer a déjà inscrit son quatrième but vainqueur de la campagne, permettant au Phoenix de Sherbrooke de battre les Cataractes de Shawinigan 4-2.

Voyer a marqué ses huitième et neuvième filets de la saison, dénouant l’impasse à mi-chemin au dernier tiers. Félix Robert et Samuel Poulin ont aussi fait bouger les cordages pour le Phoenix, qui trône au premier rang du classement général de la LHJMQ.

Mikael Robidoux a réussi les deux buts des Cataractes, qui ont encaissé un deuxième revers consécutif.

Samuel Hlavaj a signé une septième victoire en neuf matchs pour le Phoenix grâce à 21 arrêts. Justin Blanchette a été occupé devant la cage des Cataractes, effectuant 37 arrêts dans la défaite.

Drakkar 2 – Saguenéens 4

Hendrix Lapierre et Samuel Houde ont tous les deux obtenu deux aides et les Saguenéens de Chicoutimi ont eu raison du Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 4-2.

Lapierre, un espoir au prochain repêchage de la LNH, a mis la table pour les buts d’Artemi Kniazev et de Louis Crevier alors que Houde, un espoir du Canadien de Montréal, a préparé les buts de Christophe Farmer et Xavier Labrecque.

Julien Létourneau et Nathan Légaré ont assuré la réplique pour le Drakkar, qui s’est incliné pour une troisième fois de suite.

Alexis Shank a gagné un deuxième match de suite, bloquant 26 rondelles pour les Saguenéens. Dakota Lund-Cornish a alloué quatre buts en 37 lancers entre les poteaux du Drakkar.

Foreurs 4 – Huskies 2

Jonathan Lemieux a repoussé 43 rondelles et les Foreurs de Val-d’Or ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 4-2.

Lemieux a donné le ton grâce à plusieurs bons arrêts et il a vu sa troupe le récompenser avec trois buts en deuxième période pour se sauver avec la victoire. Jérémy Michel, Jacob Gaucher, Maxence Guenette et Nicolas Ouellet ont fait mouche pour les Foreurs.

Alex Beaucage et Adrian Valigura, avec son premier but en carrière dans le circuit Courteau, ont trouvé le fond du filet pour les Huskies, qui ont perdu cinq de leurs six dernières parties.

Zachary Emond a réalisé 36 arrêts pour la formation de Rouyn-Noranda.

Armada 3 – Olympiques 4 (Prol.)

Mathieu Bizier a profité d’un avantage numérique pour offrir une victoire de 4-3 aux Olympiques de Gatineau contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Charles-Antoine Roy, à deux occasions, et Carson MacKinnon ont aussi inscrit leur nom à la feuille de pointage pour les Olympiques, qui ont mis fin à une séquence de 10 défaites.

L’Armada a effacé un retard de 2-0 et de 3-2, mais elle a encaissé un cinquième revers de suite. Yaroslav Likhachev a inscrit deux buts et Zachary Roy a réussi l’autre.

Rémi Poirier a enregistré la victoire après être venu en relève à Creed Jones, qui s’est blessé en réalisant un arrêt. Emile Samson a cédé quatre fois en 33 tirs pour l’Armada.

La Presse canadienne