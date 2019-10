Les cinq moments marquants du match entre le Canadien et les Blues

SAINT-LOUIS — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Blues de St. Louis, disputé samedi au Enterprise Center.

Saisir l’occasion

Jordan Weal devait regarder le match du haut de la galerie de presse, mais une blessure à Joel Armia pendant la période d’échauffement lui a ouvert la porte. Weal a fait sentir sa présence lors d’un avantage numérique, complétant une belle mise en scène amorcée par Max Domi et Tomas Tatar. L’attaquant du Canadien a dû s’y prendre à trois reprises, mais il a réussi à donner les devants aux siens grâce à son deuxième but de la campagne.

La réplique ne se fait pas attendre

Après le but du Tricolore, les Blues ont augmenté le niveau de jeu dès la présence suivante. Bourdonnant en territoire ennemi, l’équipe locale a créé l’égalité quand Jaden Schwartz a sauté sur un lancer d’Alex Pietrangelo avant de glisser la rondelle à côté de la jambière droite de Carey Price et au fond du filet. Sur la séquence, Pietrangelo a fait preuve d’une belle vision de jeu pour délibérément envoyer le disque sur la bande arrière afin qu’il revienne devant.

Price ferme la porte

Les Blues ont poursuivi sur leur élan en première période en forçant le Canadien à écoper deux pénalités. Lors d’une pénalité à Tomas Tatar, Carey Price s’est dressé devant Samuel Blais avant de bloquer un tir de Vince Dunn. Pendant qu’Artturi Lehkonen se retrouvait au banc des pénalités, Price a effectué deux arrêts face à Tyler Bozak avant de fermer la porte à Justin Faulk pour préserver l’égalité de 1-1.

Noël avant l’heure pour Gallagher

Le deuxième engagement n’était vieux que de six secondes quand le Bleu-blanc-rouge a pris les devants pour de bon. Après la mise au jeu en zone neutre, Brendan Gallagher s’est amené dans le territoire des Blues et il a décoché un tir anodin en provenance de la ligne bleue. Le gardien Jake Allen n’a pas semblé prêt et il a fait dévier le disque dans son propre filet en voulant le pousser dans le coin de la patinoire.

Drouin: tireur d’élite

Les partisans du Canadien savent à quel point Jonathan Drouin est capable d’effectuer quelques passes savantes, mais l’attaquant québécois a aussi montré la puissance et la précision de son tir contre les Blues. Lors d’un avantage numérique, Jesperi Kotkaniemi a brillamment remis la rondelle à Drouin à travers la boîte défensive des Blues et le numéro 92 n’a pas hésité une seconde avant de loger le disque dans la lucarne grâce à un excellent tir sur réception. Ce but a porté un dur coup aux champions en titre de la coupe Stanley.

La Presse canadienne