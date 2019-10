Nick Suzuki a enfin l’impression d’être lui-même sur la patinoire

BROSSARD, Qc — Le Canadien a commencé la saison avec cinq nouveaux joueurs par rapport à l’hiver dernier et les défis qu’ils ont eu à surmonter lors des neuf premières rencontres ont été très différents.

Nick Suzuki et Cale Fleury sont ceux pour qui la marche était sans doute la plus haute à franchir. Suzuki arrivait du junior, tandis que Fleury avait seulement une saison dans la Ligue américaine de hockey sous la ceinture.

Fleury a été écarté de la formation après deux matchs, mais s’est racheté depuis son retour au jeu. De son côté, Suzuki semble avoir enfin pris son envol, lui qui a marqué deux buts lors des trois dernières rencontres.

«Je savais que ce serait difficile. Je ne m’attendais pas à arriver ici et à marquer une tonne de points», a dit Suzuki.

«Je crois que je lis mieux le jeu, a-t-il ajouté au sujet des derniers matchs. Je suis beaucoup plus à l’aise sur la patinoire. Je commence à réussir des jeux, je parviens à être moi-même sur la patinoire. Je me sens bien.»

Suzuki a été employé dans toutes les situations de jeu par l’entraîneur Claude Julien, qui n’a pas hésité à lui faire confiance sur les unités spéciales. Il a aussi souvent fait le yo-yo entre les deuxième et quatrième trios.

Mardi, lors du retour au travail du Canadien, Suzuki était à la droite d’Artturi Lehkonen et Max Domi.

«Je savais en tant que jeune joueur que j’allais devoir me battre en arrivant pour me trouver une place dans la formation, a noté Suzuki. Oui, je change souvent de trio, mais tout le monde est à l’aise avec tout le monde.»

Nick Cousins a passé un peu de temps sur la patinoire avec Suzuki lors des derniers matchs. Cousins a commencé la saison sur la passerelle, puis il a été ennuyé par une blessure au bas du dos. Il a maintenant disputé les trois derniers matchs du Canadien et a déjà deux aides au compteur.

Mardi, il se retrouvait à la droite de Jonathan Drouin et Jesperi Kotkaniemi, à la place habituellement occupée par Joel Armia. Ce dernier s’est blessé au bas du corps au cours du week-end et était absent de l’entraînement.

«’Jo’ aime avoir la rondelle et quand il l’a, il est dangereux. ‘KK’ possède aussi un bon tir. Mon travail sera d’aller au filet et de leur donner de l’espace», a mentionné Cousins.

Cousins espère continuer de prendre ses repères, alors qu’il a mentionné ne pas être pleinement satisfait de ses trois premiers matchs réguliers. Il a toutefois noté que la transition avec sa nouvelle équipe se faisait de manière plutôt naturelle.

«Presque toutes les équipes jouent de la même façon en ce qui concerne l’échec-avant et certaines autres choses, a-t-il affirmé. Il y a quelques détails à ajuster, mais je me concentre surtout sur mon jeu individuel.»

La transition a été plus difficile pour le défenseur Ben Chiarot, qui portait les couleurs des Jets de Winnipeg avant son arrivée en tant que joueur autonome chez le Canadien l’été dernier.

Chiarot a commencé la saison en faisant la paire avec Jeff Petry et en disputant plus de 20 minutes par match. Il a été placé au sein de la troisième paire après quatre rencontres et a joué plus de 20 minutes une seule fois lors des cinq dernières parties.

Il admet que les ajustements ont été nombreux à faire depuis son arrivée avec le Canadien.

«Le système est complètement différent et ce qui était devenu une seconde nature pour moi n’est pas la même chose ici, a mentionné Chiarot, qui a inscrit un but et une aide en neuf sorties. D’un autre côté, ça reste du hockey. Après les deux premiers matchs, j’étais à l’aise.

«Je dois jouer sans trop réfléchir à mon positionnement sur la patinoire. Je pense que ça commence à rentrer.»

Finalement, le gardien Keith Kinkaid s’est bien tiré d’affaire même s’il a subi la défaite lors de ses deux premières sorties.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne