L’équipe Red Bull déçoit beaucoup depuis la pause estivale en Formule 1

MÉXICO — Max Verstappen et Red Bull avaient de très hautes attentes avant la pause estivale en Formule 1, mais le pilote et son équipe déçoivent depuis ce temps.

Même le fait de retourner sur l’une de leurs pistes préférées, à Mexico, pourrait s’avérer insuffisant. Surtout que Ferrari et Mercedes roulent à un rythme d’enfer, et que Lewis Hamilton s’approche dangereusement de la conquête de son sixième championnat du monde en carrière.

Red Bull et Verstappen semblaient en mesure de menacer Mercedes pendant une partie de la saison, après que Verstappen eut triomphé en Autriche et en Allemagne, avant d’arracher la position de tête en Hongrie. Mais un mauvais choix de stratégie pour un changement de pneus en fin de course a ouvert la porte à Hamilton, qui en a profité pour surprendre le Hollandais et l’emporter contre toute attente à Budapest.

Néanmoins, Verstappen et Red Bull donnaient l’impression d’être des prétendants au titre, surtout en raison de l’étonnante puissance du moteur Honda.

Mais le pilote, l’écurie et leur moteur n’ont jamais pu aspirer à la victoire depuis ce temps. Ferrari a montré les dents en remportant trois courses, et sa rivale Mercedes est revenue à la charge en gagnant les deux dernières. Entre-temps, Verstappen faisait du surplace — il a été contraint à l’abandon à deux reprises et n’a obtenu qu’un seul podium à ses cinq dernières courses.

Cette baisse de régime a évidemment entraîné son lot de frustrations.

Le père de Verstappen, l’ex-pilote étoile Jos Verstappen, s’est plaint dans les médias hollandais que Red Bull et Honda ont non seulement saboté leurs chances de connaître du succès cette saison, mais aussi pour la saison 2020.

Est-ce que Mexico sera bénéfique pour Red Bull? Max Verstappen n’y croit pas. Il a mentionné plus tôt cette semaine qu’un podium, et non une victoire, est probablement le meilleur résultat que l’équipe autrichienne peut espérer.

Ce serait alors très décevant.

Red Bull a dominé ses adversaires au cours des deux dernières saisons sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Hamilton s’est adjugé le championnat du monde à cet endroit au cours des deux dernières saisons, mais chaque fois Verstappen s’est illustré en signant deux victoires très faciles.

«C’est une bonne piste pour nous habituellement. Ce sera un peu plus difficile cette fois-ci à cause du rythme de Ferrari, a convenu Verstappen, mais je crois que nous aurons un très bon rythme également.»

Jim Vertuno, The Associated Press