Piper Gilles et Paul Poirier décrochent leur première médaille d’or au Grand Prix

KELOWNA, C.-B. — Le duo de patineurs canadiens Piper Gilles et Paul Poirier a remporté les grands honneurs pour la première fois de leur carrière en Grand Prix de patinage artistique de l’ISU, samedi.

Gilles et Poirier ont établi un sommet en carrière en accumulant 209,01 points. Le duo torontois a battu les champions en titre de la finale du Grand Prix, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, qui ont récolté 206,31 points. Les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson ont obtenu le troisième rang avec une récolte de 195,35 points.

«C’est un moment tellement spécial, a déclaré Poirier. Notre mentalité chaque jour est de nous pousser à gagner. Nous étions vraiment unis cette semaine et c’est ce qui nous a donné la confiance de performer au meilleur de notre forme.»

Pendant ce temps, les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont décroché la médaille d’argent en couple et Nam Nguyen a obtenu la médaille de bronze chez les hommes.

En couple, les Russes Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii ont été couronnés, grâce à un pointage de 216,71. Moore-Towers et Marinaro ont obtenu 208,49 points, tandis que Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov de la Russie ont récolté 202,29 points pour terminer au troisième échelon.

Le double champion olympique Yuzuru Hanyu a amassé 322,59 points, à moins d’un point du record du monde, pour mettre la main sur l’or chez les hommes. Nguyen a établi un record personnel avec 262,77 points et le Japonais Keiji Tanaka (250,02) est monté sur la troisième marche du podium.

La Presse canadienne